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Военная операция на Украине ,  
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В Орловской области силы ПВО сбили украинский беспилотник

Губернатор Клычков: силы ПВО сбили украинский беспилотник в Орловской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью, сообщил глава региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

«Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат», — написал он.

По словам губернатора, повреждений и пострадавших нет.

10 ноября в Орловской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили беспилотник.

Ранее, 28 октября, Минобороны сообщило о перехвате силами ПВО четырех дронов над регионом.

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Теги
Орловская область Андрей Клычков ПВО беспилотники
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