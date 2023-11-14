Губернатор Клычков: силы ПВО сбили украинский беспилотник в Орловской области

В Орловской области силы ПВО сбили украинский беспилотник

Военная операция на Украине

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью, сообщил глава региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

«Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат», — написал он.

По словам губернатора, повреждений и пострадавших нет.

10 ноября в Орловской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили беспилотник.

Ранее, 28 октября, Минобороны сообщило о перехвате силами ПВО четырех дронов над регионом.