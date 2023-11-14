В Орловской области силы ПВО сбили украинский беспилотник
Губернатор Клычков: силы ПВО сбили украинский беспилотник в Орловской области
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью, сообщил глава региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
«Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат», — написал он.
По словам губернатора, повреждений и пострадавших нет.
10 ноября в Орловской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили беспилотник.
Ранее, 28 октября, Минобороны сообщило о перехвате силами ПВО четырех дронов над регионом.