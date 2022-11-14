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Первым президентом-женщиной Словении стала экс-адвокат Мелании Трамп

В Словении первым президентом-женщиной стала адвокат Мелании Трамп
Президентом Словении впервые стала женщина. Наташа Пирц-Мусар в 2014 году представляла интересы компании Мелании Трамп в стране. Также она вела переговоры с США после разоблачений Эдварда Сноудена
Фото: Borut Zivulovic / Reuters
Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Беспартийный кандидат, 54-летняя юрист и правозащитница Наташа Пирц-Мусар победила на президентских выборах в Словении, став первой женщиной на посту главы государства.

После подсчета 99,99% бюллетеней, она получила поддержку 53,86% избирателей, следует из данных избиркома. Ее конкурент, экс-глава МИДа Анже Логар признал поражение — он получил 46,14% голосов.

Пирц-Мусар пообещала «стать президентом для всех», защищать демократию и права человека, а также подчеркнула важность изменения климата. Она выразила желание, чтобы Словения стала страной, где пожилые люди будут обеспечены и услышаны и где молодые люди хотят остаться.

Наташа Пирц-Мусар в 2014 году представляла интересы компании Мелании Трамп в Словении. Кроме того, как пишет словенское издание 24ur, она была членом делегации ЕС, ведущей переговоры с США после разоблачений Эдварда Сноудена о неправомерном использовании данных граждан ЕС.

В июне российский МИД заявил, что отношения со Словенией достигли «точки замерзания». Этому предшествовало решение Любляны сократить штат российского посольства на 80%, с 41 до восьми человек. Российское дипведомство вручило временному поверенному в делах Словении в России ноту с требованием сократить численность дипломатического персонала в Москве на четыре человека.

Словения в числе других стран ЕС поддержала Украину после начала российской военной операции в стране. Бывший премьер-министр Словении Янез Янша в середине марта встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. На встрече также были премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Чехии Петр Фиала. Целью визита является предоставление широкого пакета мер поддержки стране.

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Словения президент Мелания Трамп
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