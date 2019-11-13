Моралес назвал «коварным ударом» переход власти в Боливии к Аньес

Экс-президент Боливии Эво Моралес назвал назначение вице-спикера сената Жанин Аньес исполняющей обязанности президента страны «самым хитрым и коварным ударом в истории». Об этом он написал в своем Twitter.

«Правый сенатор называет себя главой сената, а потом временным президентом Боливии без законодательного кворума, окруженная группой сообщников и поддерживаемая вооруженными силами и полицией, которые репрессируют людей» — говорится в его сообщении.

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