Эксперты Стэнфорда заявили о провале операции ГРУ в Facebook

Анализ информации, размещаемой с аккаунтов, за которыми, по данным США, стояли российские спецслужбы, показал, что пользователи соцсетей на нее практически не реагировали

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Попытки, за которыми стояло Главное управление Генштаба (бывшее ГРУ), оказать влияние на пользователей Facebook в США не привели к успеху. К такому выводу пришли эксперты Интернет-обсерватории Стэнфордского университета, проанализировав данные, представленные руководством социальной сети по запросу комитета сената США по разведке (SSCI). В исследовании не указано, на каком основании руководство соцсети посчитало эти аккаунты подконтрольными ГРУ.

«Как операция в социальных сетях система кампаний по дезинформации представляется в значительной степени провалом или, возможно, нерешительной попыткой использования новых методов», — говорится в опубликованном экспертами отчете под названием «Потемкинские страницы и персоны», с которым ознакомился РБК.

Эксперты отмечают, что, в отличие от Агентства интернет-исследований (ликвидировано в конце 2016-го, ранее источники РБК называли его одним из юрлиц «фабрики медиа»), ГРУ мало заботилось о виральности размещаемой в Facebook информации, а потому публикуемые на подконтрольных ему аккаунтах записи оставались практически незамеченными.

По подсчетам экспертов, всего на учтенных при исследовании аккаунтах было сделано 1576 записей и 5543 перепоста, однако отклик на них оказался минимальным — в общей сложности 4830 лайков, 3432 перепоста и 902 комментария. Таким образом, в среднем на каждую запись и перепост пришлось 0,7 лайка, 0,5 перепоста и 0,1 комментария. При этом 81% всех записей и 78% всех перепостов в аккаунтах ГРУ не вызвали вообще никакой реакций, а наибольший отклик получали сообщения на странице хакерской группы Fancy Bears, которую власти США считают связанной с российскими силовиками.