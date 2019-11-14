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Эксперты Стэнфорда заявили о провале операции ГРУ в Facebook
Анализ информации, размещаемой с аккаунтов, за которыми, по данным США, стояли российские спецслужбы, показал, что пользователи соцсетей на нее практически не реагировали
Фото: Stephen Lam / Reuters

Попытки, за которыми стояло Главное управление Генштаба (бывшее ГРУ), оказать влияние на пользователей Facebook в США не привели к успеху. К такому выводу пришли эксперты Интернет-обсерватории Стэнфордского университета, проанализировав данные, представленные руководством социальной сети по запросу комитета сената США по разведке (SSCI). В исследовании не указано, на каком основании руководство соцсети посчитало эти аккаунты подконтрольными ГРУ.

«Как операция в социальных сетях система кампаний по дезинформации представляется в значительной степени провалом или, возможно, нерешительной попыткой использования новых методов», — говорится в опубликованном экспертами отчете под названием «Потемкинские страницы и персоны», с которым ознакомился РБК.

Эксперты отмечают, что, в отличие от Агентства интернет-исследований (ликвидировано в конце 2016-го, ранее источники РБК называли его одним из юрлиц «фабрики медиа»), ГРУ мало заботилось о виральности размещаемой в Facebook информации, а потому публикуемые на подконтрольных ему аккаунтах записи оставались практически незамеченными.

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По подсчетам экспертов, всего на учтенных при исследовании аккаунтах было сделано 1576 записей и 5543 перепоста, однако отклик на них оказался минимальным — в общей сложности 4830 лайков, 3432 перепоста и 902 комментария. Таким образом, в среднем на каждую запись и перепост пришлось 0,7 лайка, 0,5 перепоста и 0,1 комментария. При этом 81% всех записей и 78% всех перепостов в аккаунтах ГРУ не вызвали вообще никакой реакций, а наибольший отклик получали сообщения на странице хакерской группы Fancy Bears, которую власти США считают связанной с российскими силовиками.

Авторы отчета полагают, что в последние несколько лет ГРУ предприняло активные попытки создания более выгодного для России информационного поля, однако использование для этой цели соцсетей редко было успешным. В частности, неэффективными эксперты считают попытки ГРУ распространять через социальные сети информацию, добытую в результате взлома чужих ресурсов. Так, например, размещенная в период президентской кампании 2016 года в США на одном из аккаунтов ссылка, обещавшая доступ к засекреченным документам из штаба Хиллари Клинтон, собрала всего 11 лайков и 17 перепостов.

По мнению составителей отчета, использовавшиеся ГРУ методы были в основном аналогичны методам времен холодной войны, наибольшего успеха удавалось достичь, когда им удавалось вбросить информацию в традиционные средства массовой информации или привлечь внимание последних к своим публикациям.

«Хотя ГРУ проводило операции в Facebook, оно либо не рассматривало максимизацию вовлечения социальной аудитории в качестве приоритета, либо не имело возможности для этого. Напротив, оно, похоже, строило свою работу так, чтобы достигать результата другими способами», — отмечается в отчете.

Однако авторы документа предупреждают, что в будущем спецслужба доработает свои методы, что позволит повысить их эффективность в эпоху интернета.

Комментируя результаты исследования, сенатор Марк Уорнер возглавляющий фракцию Демпартии в SSCI, заявил газете Washington Post, что Facebook необходимо активизировать борьбу с попытками превратить соцсеть в инструмент для манипулирования американскими избирателями.

В июле 2018 года спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинение 12 людям, которых власти США называют офицерами главного управления Генштаба Вооруженных сил России, в связи с атакой на сервера структур Демократической партии и почту членов предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Ранее газета Washington Post сообщала, что в 2014 году во время событий на Украине российская военная разведка провела «скрытую операцию по воздействию на общественное мнение на Украине» с целью «проложить дорогу для российских военных действий».

По данным газеты, на следующей день после того, как бывший президент Украины Виктор Янукович покинул страну, военные создали «множество» фейковых аккаунтов в Facebook и во «ВКонтакте». «Искусственные аккаунты должны были представлять обычных людей с Украины, которые были разочарованы в оппозиционных протестах на майдане», — отмечало издание.

До этого Reuters сообщал, что российские агенты спецслужб пытались шпионить за деятельностью предвыборного штаба Эмманюэля Макрона с помощью фальшивых аккаунтов в Facebook.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ГРУ, вмешательство в выборы
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