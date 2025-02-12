Трамп заявил, что Зеленский хочет заключить мир
Американский президент Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что последний, как и российский лидер Владимир Путин, хочет мира. Об этом лидер США написал в своей соцсети Truth Social.
«Он, как и президент Путин, хочет мира», — отметил Трамп в посте по итогам телефонного разговора с украинским президентом.
Свою беседу с Зеленским он назвал очень хорошей. По словам Трампа, они обсудили разные темы, связанные с конфликтом на Украине, в частности украинско-американскую встречу на полях Мюнхенской конференции. Делегацию США возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.
Зеленский рассказал, что Трамп проинформировал его о своем разговоре с Путиным, который состоялся до этого. «Украина больше всех хочет мира. Определяем наши совместные с Америкой шаги. <...> Как сказал президент Трамп, let's get it done (с англ. «давайте сделаем это». — РБК). Договорились о дальнейших контактах и встречах», — написал он в своем телеграм-канале.
До этого Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По словам республиканца, они договорились о «немедленном начале переговоров». Путин «упомянул о необходимости устранения первопричин» конфликта, а также «поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщили в Кремле.
Также лидеры России и США договорились о совместной работе и о планах обоюдных визитов; в частности, Путин пригласил Трампа в Москву. Они обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке, в области энергетики, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Разговор был продолжительным и «очень продуктивным», оценил Трамп.
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