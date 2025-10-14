Песков заявил о безальтернативности военной операции на Украине

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия продолжает военную операцию на Украине за неимением альтернатив, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. При этом он подчеркнул, что Россия готова к мирному урегулированию.

«Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. Так или иначе, Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», — сказал Песков.

В Кремле ранее неоднократно подчеркивали готовность к урегулированию конфликта на Украине, несмотря на напряженность. Однако Москва делает вывод, что «политическую волю» к продолжению переговоров сохраняет президент США, а Европа и Украина этого не хотят, отмечал Песков.

В настоящее время в урегулировании наблюдается пауза — в конце сентября Песков заявил, что из Киева не поступает никаких сигналов о возможном возобновлении российско-украинских переговоров. По его словам, власти Украины «явно воодушевлены европейцами» и не стремятся к мирному процессу.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что открыт к дипломатическим переговорам. Отвечая на вопрос, готов ли он пойти на территориальные уступки, чтобы закончить конфликт, Зеленский подчеркнул, что Россия не будет устанавливать новые границы на Украине.

Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву и настаивает на международном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и полном выводе украинских войск с территории новых регионов.