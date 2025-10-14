 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп сообщил об очередном ударе по судну у берегов Венесуэлы

Как уточнил Трамп, в результате удара были убиты шесть человек. Разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики, написал президент США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США нанесли удар по судну, связанному с террористической организацией, которая занимается наркоторговлей около побережья Венесуэлы, написал американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Соответствующий приказ отдал глава Пентагона Пит Хегсет, уточнил президент США.

«Разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики, было связано с незаконными наркотеррористическими сетями и следовало по известному маршруту DTO», — говорится в посте Трампа.

Designated Terrorist Organisation (DTO) — это любая организация, признанная террористической в соответствии с законодательством или нормативными актами США.

По его словам, удар был нанесен в международных водах, в результате «шесть мужчин-наркотеррористов, находившихся на борту, были уничтожены». Как уточнил президент, при выполнении приказа силы США потерь не понесли.

Посол Венесуэлы назвал страну «призраком» экономической статистики
Политика
Хесус Рафаэль Саласар Веласкес

В августе 2025 года издание NYT написало о том, что Трамп подписал секретную директиву для Пентагона, разрешающую применение военной силы против латиноамериканских наркокартелей. В то же время США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей, на борту которых находились 4,5 тыс. военнослужащих. В ответ на это президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о всеобщей мобилизации в рамках Боливарианской национальной милиции.

С сентября США начали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам. В конце месяца NBC, ссылаясь на источники, сообщила, что американские военные разрабатывают планы по нанесению ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы. Затем, 3 октября, Вооруженные силы США нанесли удар и уничтожили катер, перевозивший крупную партию наркотиков, в международных водах у побережья Венесуэлы.

Президент США описывал венесуэльские наркокартели как «подтвержденных наркотеррористов» и подчеркивал их угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США.

Венесуэла попросила Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию с США. Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес выразил мнение, что США используют тему наркоторговли в качестве повода к началу войны. Обвинения в адрес страны он назвал ложью.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп Венесуэла США судно наркокартели
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Посол Венесуэлы назвал страну «призраком» экономической статистики
Политика
Посол Венесуэлы обвинил США в выборе темы наркотиков как казус белли
Политика
Венесуэла попросила СБ ООН о помощи на фоне агрессии США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
В Молдавии опровергли данные о разрешении сноса советских памятников Политика, 21:41
Telegram предупредил французов о «попытке лишить их свободы» Политика, 21:37
Трамп сообщил об очередном ударе по судну у берегов Венесуэлы Политика, 21:29
Освобожденный из Газы Харкин захотел получить гражданство России Политика, 21:25
Сборная ЮАР впервые с 2010 года сыграет на ЧМ по футболу Спорт, 21:04
Кличко призвал киевлян скупить продукты и одежду на случай тяжелой зимы Политика, 21:03
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Умер R&B-исполнитель D’Angelo Общество, 20:57
Трамп объявил о начале второго этапа урегулирования в секторе Газа Политика, 20:52
В РАН предупредили о рекордных вспышках на Солнце Общество, 20:46
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Армия Мадагаскара пообещала не трогать «и волосок» свергнутого президента Политика, 20:33
Минтранс прокомментировал идею о зеленых отчетах для авиакомпаний Бизнес, 20:31