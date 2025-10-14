Трамп сообщил об очередном ударе по судну у берегов Венесуэлы

Как уточнил Трамп, в результате удара были убиты шесть человек. Разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики, написал президент США

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США нанесли удар по судну, связанному с террористической организацией, которая занимается наркоторговлей около побережья Венесуэлы, написал американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Соответствующий приказ отдал глава Пентагона Пит Хегсет, уточнил президент США.

«Разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики, было связано с незаконными наркотеррористическими сетями и следовало по известному маршруту DTO», — говорится в посте Трампа.

Designated Terrorist Organisation (DTO) — это любая организация, признанная террористической в соответствии с законодательством или нормативными актами США.

По его словам, удар был нанесен в международных водах, в результате «шесть мужчин-наркотеррористов, находившихся на борту, были уничтожены». Как уточнил президент, при выполнении приказа силы США потерь не понесли.

В августе 2025 года издание NYT написало о том, что Трамп подписал секретную директиву для Пентагона, разрешающую применение военной силы против латиноамериканских наркокартелей. В то же время США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей, на борту которых находились 4,5 тыс. военнослужащих. В ответ на это президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о всеобщей мобилизации в рамках Боливарианской национальной милиции.

С сентября США начали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам. В конце месяца NBC, ссылаясь на источники, сообщила, что американские военные разрабатывают планы по нанесению ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы. Затем, 3 октября, Вооруженные силы США нанесли удар и уничтожили катер, перевозивший крупную партию наркотиков, в международных водах у побережья Венесуэлы.

Президент США описывал венесуэльские наркокартели как «подтвержденных наркотеррористов» и подчеркивал их угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США.

Венесуэла попросила Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию с США. Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес выразил мнение, что США используют тему наркоторговли в качестве повода к началу войны. Обвинения в адрес страны он назвал ложью.