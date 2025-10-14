Посол Венесуэлы назвал страну «призраком» экономической статистики

По словам Саласара, экономика страны продолжает расти несмотря на санкции США. Однако данные об этом нигде не публикуются по указу властей, подчеркнул он

Хесус Рафаэль Саласар Веласкес (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Венесуэла стала «призраком» в рамках экономической статистики для других стран, поскольку власти не публикуют официальные данные, заявил посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, передает корреспондент РБК.

Он рассказал, что из-за санкций США добыча государственной нефтяной компании PDVSA снизилась на 8,7% за пять лет, в период с 2015 по 2020 год. При этом совокупное падение добычи нефти, по словам посла, оцениваются в 3,995 млрд барр., а убытки за этот период — в $232 млрд.

По словам Саласара, санкции привели к экономическим потерям, превысившим $642 млрд до 2022 года, а за последние три года эта цифра выросла.

«Но наша экономика продолжает расти, однако сейчас цифры не публикуются, потому что была дана команда. Данные по Венесуэле не появляются нигде. Для западных стран и других мы просто призраки, хотя последние 17 кварталов у нас наблюдается рост», — подчеркнул посол.

США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, после того как Николас Мадуро во второй раз победил на президентских выборах в Венесуэле в 2019 году. Это произошло во время первого президентского срока Трампа. Оппозиция их результаты оспаривала, Вашингтон также их не признал. Американским компаниям было запрещено вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством Боливарианской Республики.

В 2020 году Трамп объявил о начале операции по борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. В том же году Минюст США обвинил Мадуро и его соратников в содействии наркоторговле и объявил о награде в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. В августе 2025 года награду повысили до $50 млн.

После того как американский президент вернулся в Белый дом, он продолжил борьбу с наркокартелями на границе с США. В январе речь шла, в частности, о Мексике.

В августе 2025 года NYT сообщила, что Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Тогда же США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с личным составом в 4,5 тыс. человек. Мадуро ввел в стране всенародную мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию.

Впоследствии с сентября США нанесли несколько ракетных ударов по венесуэльским морским судам. В конце того же месяца NBC со ссылкой на источники написал, что американские военные прорабатывают сценарии нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы.

Трамп называл венесуэльские наркокартели «подтвержденными наркотеррористами» и подчеркивал, что они представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США.