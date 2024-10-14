Алаудинов заявил об освобождении половины занятых ВСУ курских земель

Российские войска к 14 октября освободили примерно половину территории, которую ВСУ удалось занять в Курской области, сообщил Алаудинов

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Около половины территории, занятой украинскими силами в Курской области, освобождена, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире ГТРК «Курск».

«Сегодня мы фиксируем, что примерно половина той территории, что была взята противником, она освобождена», — сказал он.

В Курской области с 6 августа ведутся бои: в этот день в регион вторглись украинские силы. В области действуют режимы КТО и ЧС федерального характера.

По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, к 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов. 11 октября Алаудинов заявил, что российские военные освободили от ВСУ 19 населенных пунктов в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 октября признал, что российские войска теснят украинские силы в Курской области с занимаемых ими позиций. «Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи», — написал он в телеграм-канале.

Президент России Владимир Путин заверил, что намерения украинских сил в Курской области провалятся и Киев захочет переговоров.