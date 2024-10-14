 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Алаудинов заявил об освобождении половины занятых ВСУ курских земель

Алаудинов: половина занятой ВСУ территории Курской области освобождена
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские войска к 14 октября освободили примерно половину территории, которую ВСУ удалось занять в Курской области, сообщил Алаудинов
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Около половины территории, занятой украинскими силами в Курской области, освобождена, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире ГТРК «Курск».

«Сегодня мы фиксируем, что примерно половина той территории, что была взята противником, она освобождена», — сказал он.

В Курской области с 6 августа ведутся бои: в этот день в регион вторглись украинские силы. В области действуют режимы КТО и ЧС федерального характера.

Минобороны сообщило о потере ВСУ двух танков Leopard в Курской области
Политика
Фото:Sascha Schuermann / Getty Images

По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, к 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов. 11 октября Алаудинов заявил, что российские военные освободили от ВСУ 19 населенных пунктов в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 октября признал, что российские войска теснят украинские силы в Курской области с занимаемых ими позиций. «Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи», — написал он в телеграм-канале.

Президент России Владимир Путин заверил, что намерения украинских сил в Курской области провалятся и Киев захочет переговоров.

Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб

Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность

Блогера Михаила Литвина арестовали за драку

В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче

Посланник Ватикана по Украине приехал в Москву

Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол

В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Апти Алаудинов Курская область
Материалы по теме
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Минобороны сообщило о срыве пяти контратак ВСУ в Курской области
Политика
Глава района в Курской области обвинила ВСУ в вывозе сельхозтехники
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 105,49 (+0,38) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 96,1 (+0,03) Инвестиции, 17:35
Минобороны предложило отнести к ветеранам отражающих атаки на границуОбщество, 20:15
AS подтвердила планы запустить Суперлигу в 2025 годуСпорт, 20:14
В Португалии эвакуировали посольство Украины из-за сообщения о бомбеПолитика, 20:08
Как нобелевские лауреаты 2024 года связали бедность с колониализмомПолитика, 20:07
Часов Яр: что это за город и чем он важен для армий Украины и РоссииБаза знаний, 19:56
Во Франции арестовали имущество двух российских бизнесменов на €70 млнПолитика, 19:52
В офисе Зеленского анонсировали, когда он представит Раде «план победы»Политика, 19:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава «Зенита» не увидел «ничего порочного» в игре Соболева в Dota 2Спорт, 19:45
МВД заявило о причастности Украины к действиям мошенников против россиянПолитика, 19:41
В Европарламенте согласовали кредит для Киева за счет активов РоссииПолитика, 19:26
Зачем США перебрасывают военных и батарею ПРО в ИзраильПолитика, 19:22
«Ак Барс» прервал серию поражений в КХЛ разгромом чемпионаСпорт, 19:22
Чехия потратила на нефть и газ из России больше, чем на помощь УкраинеПолитика, 19:17
В Москве из-за снегопада отключили прокат электросамокатовОбщество, 19:16