Зеленский заявил о попытках войск России оттеснить ВСУ в Курской области
Российские войска предпринимали попытки оттеснить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых ими позиций в Курской области, заявил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.
«Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи», — написал глава государства в комментарии под видеообращением.
В Курской области с 6 августа ведутся бои: в этот день в регион вторглись украинские силы. В области действуют режимы КТО и ЧС федерального характера.
По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, к 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов. 11 октября командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили от ВСУ 19 населенных пунктов в регионе.
Минобороны 12 октября отчиталось о срыве пяти контратак ВСУ в Курской области группировкой «Север».
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