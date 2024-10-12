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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о попытках войск России оттеснить ВСУ в Курской области

Зеленский: российские силы пытались оттеснить ВСУ в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские силы предпринимали попытки оттеснить ВСУ с занимаемых ими позиций в Курской области, заявил Зеленский. Командир спцназа «Ахмат» Апти Алаудинов накануне объявил об освобождении 19 населенных пунктов в регионе

Российские войска предпринимали попытки оттеснить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых ими позиций в Курской области, заявил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи», — написал глава государства в комментарии под видеообращением.

В Минобороны сообщили об отражении пяти атак ВСУ в Курской области
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Фото:Google Maps

В Курской области с 6 августа ведутся бои: в этот день в регион вторглись украинские силы. В области действуют режимы КТО и ЧС федерального характера.

По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, к 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов. 11 октября командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили от ВСУ 19 населенных пунктов в регионе.

Минобороны 12 октября отчиталось о срыве пяти контратак ВСУ в Курской области группировкой «Север».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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