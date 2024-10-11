Алаудинов заявил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области. Ранее 11 октября он сообщил о 15 освобожденных селах в регионе.

Российские военные освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) 19 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в телеграм-канале.

«Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника. За прошлый период вот за эти почти два месяца в общей сложности освобождены от противника <...> 19 населенных пунктов», — написал Алаудинов.

О каких населенных пунктах идет речь, он не уточнил.

До этого 11 октября в интервью «Комсомольской правде» командир «Ахмата» заявил, что российская армия освободила в Курской области 15 населенных пунктов.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа. К 12 августа под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, говорил губернатор региона Алексей Смирнов. Спустя месяц Минобороны доложило об освобождении 12 поселений, а 9 октября отчиталось об освобождении еще двух — деревни Новая Сорочина и хутора Покровский.

Таким образом, ранее было известно лишь о 14 освобожденных сел. Какое стало 15-м, Алаудинов также не уточнял.

По словам командира «Ахмата», российские военные ежедневно занимают «особо важные» для ВСУ участки и опорные пункты. Накануне, 10 октября, он пообещал, что Курская область в скором времени будет освобождена.