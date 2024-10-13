Минобороны сообщило о потере ВСУ двух танков Leopard в Курской области

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли два немецких танка Leopard в Курской области, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

По данным министерства, ВСУ потеряли десять единиц бронетехники, включая два немецких танка Leopard, а также британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90. Потери украинских сил ведомство оценило в 300 человек убитыми и ранеными, еще девять военных сдались в плен.

Кроме того, российские военные отразили пять контратак ВСУ и одну попытку прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. В результате ВСУ потеряли несколько единиц техники, включая американскую боевую машину пехоты Bradley, добавили в ведомстве.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны ежедневно отчитывается об отражении атак ВСУ в регионе и потерях с украинской стороны. Президент России Владимир Путин назвал действия Украины «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».