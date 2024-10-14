Алиев назвал нереальным предложение Пашиняна по мирному договору

Алиев отверг идею о мирном договоре с Арменией без решений по спорным пунктам

Вариант с подписанием договора без спорных пунктов не устраивает Азербайджан, поскольку все тезисы имеют равную значимость и их нельзя отделять друг от друга, сказал Алиев. В июле он говорил, что договор согласован на 80–90%

Ильхам Алиев (Фото: Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает «совершенно нереальным» вариант с подписанием мирного договора между своей страной и Арменией, в котором будут отражены только пункты, не вызывающие разногласий. Об этом он сообщил на церемонии приема верительной грамоты у нового посла Бельгии в Баку Жюльена де Фрепона, передает Azertag.

Президент после церемонии поговорил с дипломатом. В беседе он напомнил о переговорах армянских и азербайджанских представителей, прошедших в Брюсселе при поддержке председателя Евросовета Шарля Мишеля. Тогда, по словам Алиева, сторонам удалось достичь значительного прогресса.

Затем глава государства отметил, что считает странным предложение армянского правительства «подписать все, что до сих пор было согласовано, а несогласованные положения сохранить для следующих этапов». Он назвал его «совершенно нереальным» и подчеркнул, что не знает, чтобы у такого подхода были прецеденты.

Все пункты будущего мирного соглашения имеют равную значимость, их нельзя отделять друг от друга, добавил президент Азербайджана.

Мнение, что для подписания мирного соглашения с Азербайджаном в текущий момент «достаточно согласованного контента», ранее высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. При таком условии Ереван готов заключить договор уже сейчас, говорил он. Алиев ответил, что договор подпишут только при согласовании всех пунктов.

И Пашинян, и Алиев говорили о планах заключить мирный договор до конференции ООН по климату, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября. В июле Алиев сказал, что уже согласовано 80–90% текста соглашения. По его словам, Еревану, в частности, пришлось отказаться от своих оговорок и от всей терминологии по Нагорному Карабаху, что «открыло путь к нормализации».

Азербайджан в рамках мирного плана настаивает на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности, делимитации и демаркации границ, а также на открытии существующих коммуникаций и строительстве новых. Армения также считает необходимым зафиксировать вопросы территориальной целостности, провести делимитацию границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и разблокировать региональные коммуникации.

Азербайджан в последние месяцы выдвигает Армении два новых требования — поддержать требование Баку распустить Минскую группы ОБСЕ и внести поправки в свою Конституцию. В последнем случае Баку не устраивает отсылка к совместному постановлению Армянской ССР и Нагорного Карабаха «О воссоединении» 1989 года через Декларацию о независимости страны.

Пашинян допускал изменение Конституции ради заключения мирного договора, но обвинял Баку во вмешательстве во внутренние дела Армении.