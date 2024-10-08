Пашинян заявил о готовности подписать мир с Азербайджаном до конца месяца

И Пашинян, и Алиев ранее говорили о планах заключить мирный договор до конференции ООН по климату, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября. На саммите СНГ в Москве Пашинян заявил о готовности заключить мир уже сейчас

Никол Пашинян (Фото: Global Look Press)

Армения готова уже сейчас подписать мирный договор с Азербайджаном, заявил Shot армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе саммита СНГ в Москве.

«Я думаю, что достаточно согласованного контента, чтобы подписать [мирный договор] именно сейчас», — сказал Пашинян.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договор подпишут при согласовании всех пунктов. Лидеры двух стран не ответили на вопрос, при чьем посредничестве может быть заключен мирный договор между Ереваном и Баку.

И Пашинян, и Алиев ранее говорили о планах заключить мирный договор до конференции ООН по климату, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября. По словам Алиева, к этому времени можно подготовить проект документа, «договориться о базовых принципах, а затем уделить время деталям формулировок». Пашинян при этом отмечал, что в договоре надо зафиксировать «все согласованные на переговорных площадках принципы, и эти принципы публичные».

Азербайджан в рамках мирного плана настаивает на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности, делимитации и демаркации границ, а также на открытии существующих коммуникаций и строительстве новых. Армения также считает необходимым зафиксировать вопросы территориальной целостности, провести делимитацию границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и разблокировать региональные коммуникации.

В июле Алиев говорил, что уже согласовано 80–90% текста мирного договора. По его словам, Еревану, в частности, пришлось отказаться от своих оговорок и от всей терминологии по Нагорному Карабаху, что «открыло путь к нормализации».