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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян допустил изменения в Конституции для подписания мира с Баку

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Армения готова изменить Конституцию для заключения мирного договора с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Генассамблеи ООН, передает Armenia today.

По его словам, если Армения и Азербайджан заключат мирный договор, этот документ будет направлен в Конституционный суд (КС) Армении для проверки соответствия его содержания Основному закону страны.

«Если наш КС решит, что договор противоречит Конституции Армении (хотя наши эксперты заверяют, что это невозможно), тем не менее в этом случае мы окажемся перед конкретной ситуацией, в которой будут необходимы конституционные изменения для заключения мира», — заявил Пашинян.

В случае, если КС решит, что договор соответствует Конституции, препятствий для ратификации документа не будет.

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Политика
Никол Пашинян

Накануне Пашинян заявил, что Армения готова подписать с Азербайджаном мирное соглашение до намеченной в ноябре в Баку конференции ООН по климату 11–22 ноября.

Азербайджан в рамках мирного плана настаивает, чтобы Армения внесла поправки в свою Конституцию. В ст. 1 Основного закона республики есть ссылка на Декларацию о независимости страны, которую 23 августа 1990 года принял Верховный совет республики. В начале этой декларации, в свою очередь, есть отсылка к совместному постановлению Армянской СССР и Нагорного Карабаха «О воссоединении» 1989 года.

«С этим пунктом в их Конституции это невозможно, потому что Конституция выше любого другого документа, включая международный договор. Поэтому мы не хотим оказаться в ситуации, когда однажды они передумают, и нам снова придется делать то, что мы сделали в сентябре», — пояснил президент Азербайджана Ильхам Алиев позицию своей страны. О том, что Ереван должен внести поправки в Основной закон, он до этого говорил неоднократно.

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Никол Пашинян Армения Конституция Азербайджан Генассамблея ООН
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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