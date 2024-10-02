FT сообщила о риске, на который пошел Хаменеи из-за удара по Израилю

Иран, не отвечая на прошлые атаки Израиля, например убийство лидера ХАМАС, надеялся на улучшение отношений с Западом, считают аналитики. Но не все в руководстве поддерживали этот подход, и сторонники жесткой позиции одержали верх

Али Хаменеи (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пошел на риск, решившись на ответный удар по Израилю после убийства при авиаударе ЦАХАЛ лидера ливанской «Хезболлы» Насраллы Хасана и бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на иранских аналитиков.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что среди лиц, принимающих решения в Иране, после гибели «Насраллы» и операции Израиля в Ливане образовались два лагеря с полярными мнениями о том, стоит ли отвечать Израилю. Первый выступил за жесткую линию и сдерживание Израиля, а второй в лице администрации нового президента и сторонника реформ Масуда Пезешкиана хотел бы добиться уступок от Запада. Вечером 1 октября Тегеран нанес массированный удар по Израилю — как пишет газета, было выпущено около 180 баллистических ракет.

По данным FT, Хаменеи поддерживал попытки Пезешкиана наладить отношения с Западом, чтобы разрешить вопрос с ядерной сделкой и добиться смягчения санкций. Некоторые политики в Иране полагают, что Израиль пытается втянуть Иран в «ловушку» — довести ситуацию до конфликта и свести на нет возможность разрядки с Западом.

«Хезболла» была передовой линией обороны Ирана, и если Иран не защитит эту линию, никто <...> не будет доверять Ирану. [Пезешкиан] находится под большим давлением, потому что то, что ему обещали американцы, оказалось неправдой, поэтому теперь они не могут доверять никому», — сказал источник газеты.

Речь о том, что США, по данным WSJ, сигнализировали Ирану после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании летом в Тегеране, что если Иран не ответит на это Израилю (он не брал ответственность за убийство), то усилия Пезешкиана по улучшению отношений с Западом «будут иметь больше шансов». Иран тогда воздержался.

Теперь генерал-майор Мохаммад Багери, начальник штаба вооруженных сил Ирана, заявил в среду, что США дали зеленый свет Израилю на эскалацию и что ситуация «больше невыносима».

«Убийство Насраллы стало последней каплей, и Иран пришел к выводу, что израильтяне не остановятся. <...> Военные командиры убедили [совет], что если Иран не будет [принимать ответные меры], он потеряет своих сторонников и сильно повредит своей репутации», — сказал источник FT.