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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Небензя предупредил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Постпред Небензя предупредил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Эскалация конфликта вызывает беспокойство, есть риск его расширения, заявил Небензя. Россия предложила ООН проект резолюции с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Ситуация на Ближнем Востоке может вылиться в полномасштабную войну, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в комментарии для прессы после заседания Совета безопасности организации по этому вопросу.

«Эскалация конфликта вызывает чрезвычайное беспокойство <...> Регион на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы», — сказал он.

По словам Небензи, Москва осуждает проявления жестокости, убийства и ужасающую степень насилия в отношении мирных граждан с обеих сторон конфликта.

Россия предложила в Совбезе проект резолюции по конфликту, который содержит призывы к прекращению огня, безопасному освобождению заложников, обеспечению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации мирных жителей, а также осуждает насилие, терроризм и боевые действия против гражданских лиц.

Небензя уточнил, что Москва попросила отреагировать на проект резолюции до 19:00 (мск) субботы. Часть членов Совбеза положительно отреагировали на предложение России, часть — сдержанно, добавил он.



В длящемся уже почти неделю конфликте, по последним данным, с израильской стороны погибли, по меньшей мере, 1,3 тыс. человек, с палестинской — 1,9 тыс. Известно, что среди жертв есть четверо россиян, которые были и гражданами Израиля.

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Президент Владимир Путин отмечал, что атака ХАМАС на Израиль была «беспрецедентной», израильтяне имеют право на защиту. Путем к урегулированию конфликта должна стать реализация решения ООН о создании независимого Палестинского государства, говорил он.

Глава государства предупреждал, что возможная наземная операция Израиля в секторе Газа приведет к потерям среди гражданского населения, предложения о блокаде региона он называл неприемлемыми.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль сектор Газа ХАМАС Василий Небензя
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