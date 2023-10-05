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В Варшаве рассказали, как мигранты обманывают «глупую» Европу

МВД Польши: нелегальные мигранты обманывают глупую Европу и бегут в Германию
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Нелегальные мигранты обманывают «глупую, политкорректную Европу», чтобы бежать в Германию, заявил замминистра МВД Польши Мачей Вонсик в эфире Польского радио. Его слова приводит портал Wpolityce.

По оценке Вонсика, подавляющее большинство людей, называющих себя беженцами, «обманывают глупую Европу, которая высоко ценит политкорректность».

«Только в этом году большинство тех, кто пересек польско-белорусскую границу, не ищут убежища в Польше, даже не пытаются, потому что знают, что если они начнут процедуру оформления убежища в Польше, то не смогут поехать в Германию», — сказал замминистра МВД.

Он добавил, что за 2023 год было больше тысячи человек, которые таким образом «обманули европейскую систему международной защиты».

По мнению Вонсика, Германия рано или поздно вернет этих людей в Польшу и стране придется с ними разбираться.

Вонсик добавил, что власти Германии «наконец-то начинают замечать проблему», которую сами и создали. «На границе немцы официально контроль не ввели, поставили контрольно-пропускные пункты и проводят расследование. Ну и пусть осваивают свое пространство, чтобы мигранты не появились. Для немцев это новость», — уточнил замминистра МВД.

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В ноябре 2021 года на границе Белоруссии и Польши обострился миграционный кризис. Тогда группа из нескольких тысяч нелегальных мигрантов подошла к общей границе. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что на такой шаг беженцы пошли из-за «бесчеловечного отношения» властей Польши, которые не пустили их на территорию страны. После миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши последняя решила построить стену длиной 186 км.

Страны ЕС, Великобритания и США обвинили белорусские власти в намеренном разжигании кризиса и призвали ввести против Минска санкции.

С 4 октября Польша возобновила пограничный контроль на границе со Словакией в связи с ростом нелегальной миграции. По словам министра внутренних дел республики Мариуша Каминьского, изначально контроль вводился на десять дней с возможностью продления. Причиной такого решения стал рост числа нелегальных мигрантов на балканском маршруте. Протяженность границы Польши и Словакии превышает 540 км.

Теги
Польша мигранты Европа Германия беженцы
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