Шольц допустил усиление контроля у границ ЕС из-за виз за взятки в Польше

Число прибывающих в ЕС мигрантов резко увеличилось, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Он обратил внимание на ситуацию в Польше, где вскрыли схему ускоренного получения виз за плату

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Евросоюз может ужесточить контроль на внешних границах из-за притока мигрантов. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге, трансляция шла на Youtube-канале баварского подразделения партии.

В последнее время число мигрантов, которые прибывают в Евросоюз и в Германию в частности «резко возросло», считает немецкий канцлер. Он обратил внимание на ситуацию в Польше, где власти раскрыли схему ускоренного получения виз за дополнительную плату.

«Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а потом обсуждала нашу политику предоставления убежища. <...> Если кто из Польши прибывает, то пусть там же проходит регистрацию и проходит процесс в связи с запросом на убежище», — сказал Шольц (цитата по Tagesspiegel).

Он подчеркнул, что любой, кто нуждается в убежище, может на него рассчитывать, однако совершившие преступление должны быть депортированы.

Шольц заявил, что обсудит ситуацию с властями Польши и не исключил усиления мер на границе с этой страной и другими государствами, пишет Bloomberg.

Газета Rzeczpospolita писала, что одним из посредников в этой схеме был Эдгар К., которого суд города Люблин арестовал в апреле. Незадолго до своего ареста мужчина основал компанию в Великобритании, основным видом деятельности которой было создание программного обеспечения для бизнеса и дома. Сам Эдгар К. работал в отеле техником.

Бывший заместитель главы польского МИДа Петр Вавжик поручил Эдгару К. оформление нескольких десятков шенгенских виз для съемочной группы из Индии, писала газета. Следствие полагает, что подозреваемый оказывал посреднические услуги при получении визы за плату. При этом его услугами пользовались не только индийцы, но и иностранцы, которые подавали заявления на визы в польских дипломатических представительствах в Гонконге, Тайване, Объединенных Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии и Сингапуре, а также на Филиппинах и в Катаре.

Для получения польской визы по линии МИДа иностранцам необходимо занять место в электронной очереди. Однако IT-компании научились недобросовестно использовать эту систему и бронировать места в очереди «за доли секунды», пишет TVN24. За это и дальнейшее покровительство при получении польской визы иностранцы платили $4-5 тыс., отмечала Rzeczpospolita.

Всего, по данным прокуратуры, услугами воспользовались более 268 иностранцев. Вавжик на фоне скандала лишился должности.