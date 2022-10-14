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Ведерников попросил призывные комиссии «не выгребать» всех с предприятий

Губернатор Ведерников: не нужно «выгребать» всех с предприятий в рамках мобилизации
Не нужно «пытаться вклинить» дефицитных специалистов в «1%» призываемых в рамках частичной мобилизации, заявил Ведерников. По его словам, вместо этого повышенное внимание следует обратить на безработных и уклонистов
Михаил Ведерников
Михаил Ведерников (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Не нужно в рамках частичной мобилизации «выгребать с предприятий всех, кто попадется по руку», негативный эффект для экономики необходимо исключить, заявил на заседании региональной призывной комиссии губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, на текущем этапе нужно обратить повышенное внимание на неработающих граждан и розыск уклонистов.

«Не нужно в этот 1% пытаться вклинить учителя года дефицитного предмета — он один-единственный в районе. Не нужно туда, по крайней мере на первом этапе, включать единственного в районе тренера по боксу, у которого более 100 детишек занимаются, узкоспециализированных работников, предпринимателей, которые тоже единственные, кто доставляет продукты питания и товары первой необходимости в отдаленные населенные пункты», — сказал губернатор.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. Власти собирались призвать 300 тыс. резервистов, сообщал министр обороны Сергей Шойгу. За первые две недели мобилизационных мероприятий, к 4 октября, в Вооруженные силы России прибыли более 200 тыс. человек, говорил он.

14 октября президент Владимир Путин сообщил, что мобилизованы 222 тыс. человек из 300 тыс. По его словам, «эта работа уже заканчивается». «Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал президент.

В Кремле после его слов пояснили, что частичная мобилизация завершится до конца октября. В ряде регионов, в которых ранее отчитались о выполнении поставленных Минобороны целей по числу призванных на службу, в том числе в Ростовской и Курской областях, на днях сообщили о получении нового задания по мобилизации.

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Псковская область Михаил Ведерников мобилизация Военная операция на Украине
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