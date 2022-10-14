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В Госдуме предложили наказать офицеров из-за мобилизованных на передовой

Депутат: нужно наказывать офицеров, которые отправляют мобилизованных без подготовки
Депутат предложил «расстрелять» тех, кто без подготовки отправил мобилизованных на передовую, а не на защиту новых территорий. Власти Челябинской области ранее сообщали о гибели пятерых мобилизованных
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Офицеров, которые без подготовки отправляют мобилизованных на передовую, а не на защиту уже занятых территорий, следует «расстрелять». Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» и экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице «ВКонтакте».

«Изначально речь велась о том, что мобилизованных мужчин будут тщательно готовить, после чего отправят на освобожденные территории для их защиты, а не на передовую. После таких «ошибок» офицеров, отправивших погибших ребят на передовую, самих надо расстрелять», — написал он.

Так депутат и бывший глава региона отреагировал на сообщения о гибели мобилизованных из Челябинской области в зоне спецоперации. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Все погибшие, по данным властей, отправились на службу из военкомата Коркинского района. Обстоятельств и места смерти мобилизованных власти не раскрывали.

За несколько дней до этого, 11 октября, глава Снежинска (Челябинская область) Андрей Пульников сообщил порталу 74.RU, что 27-летний мобилизованный житель города умер в 32-м военном городке в Екатеринбурге. Со слов депутата Госдумы Максима Иванова, который курирует ситуацию с мобилизованными на Урале, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков. Омбудсмен Татьяна Москалькова, посетившая городок 6 октября, говорила, что там «все организовано на достойном уровне».

В начале октября в гарнизоне в Елани (Свердловская область), где находятся мобилизованные в том числе из Челябинской области, умерли двое мобилизованных. Один из них — от сердечного приступа, другой покончил с собой. По словам Иванова, третьего отправили домой, где он скончался от цирроза печени.

После объявления частичной мобилизации глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что на подготовку мобилизованных к участию в спецоперации уйдет больше месяца. В Минобороны подчеркивали, что прибывшие в зону спецоперации мобилизованные будут оборонять занятые территории.

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Татьяна Зыкина
Украина фронт Сергей Морозов частичная мобилизация
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