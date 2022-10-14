В части Белгородской области приостановили поезда из-за сбитых ракет

Силы ПВО сбили ракеты в Новооскольском округе Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков, части ракет упали «в районе железной дороги», повреждены линии электропередач. Пострадавших, по данным губернатора, нет.

«Движение поездов временно приостановлено. Ждем аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено», — сообщил он.

Минувшим вечером губернатор написал о взрыве склада с боеприпасами в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Боеприпасы в результате сдетонировали. Жертв и пострадавших не было, сообщил Гладков.

Ранее в тот же день был обстрелян областной центр, было повреждено многоэтажное здание. Неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку белгородского лицея № 32.