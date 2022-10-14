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Минобороны заявило об овладении господствующими высотами вблизи Времевки

Минобороны: российские войска на времевском направлении заняли господствующие высоты
В ведомстве заявили, что отразили атаки на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлении, а на времевском направлении в ходе преследования отступающих украинских войск «овладели господствующими высотами»
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российские войска «овладели господствующими высотами» в районе села Времевка в ДНР, сообщает Минобороны. Это произошло в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ на времевском тактическом направлении.

«Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа», — заявили в Минобороны.

Там рассказали также о трех «безуспешных попытках» украинских сил атаковать позиции российских военных на купянском направлении. «На дальних подступах огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа», — заявили в ведомстве.

На краснолиманском направлении ВСУ «пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения», но российские ВС нанесли им огневое поражение, отбросив остатки украинских подразделений на исходные позиции. Погибли более 120 бойцов ВСУ, уничтожено пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и столько же автомобилей.

Неудачными оказались и атаки Киева на николаево-криворожском направлении, заявляет российское военное ведомство. Там уничтожено более 130 военных, три танка, 11 бронированных машин и семь автомобилей.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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