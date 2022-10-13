Степашин заявил, что Путину нужно остаться в должности президента после 2024 года

Степашин заявил, что Путину «замены быть не может» после 2024 года

Экс-премьер Степашин заявил, что, хотя «вечно нельзя быть руководителем страны», Путину придется «свой крест пронести еще» и остаться на посту после выборов 2024 года. Сам Путин говорил, что пока не принял решение баллотироваться

Сергей Степашин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин, «хочет или не хочет», должен остаться на своем посту после выборов 2024 года, заявил «РИА Новости» бывший премьер-министр Сергей Степашин.

«Наверное, многие думали, что через два года надо ли идти Путину в президенты или нет, я тоже об этом думал», — сказал экс-премьер. Однако сейчас, по его мнению, «совершенно очевидно, что никакой замены быть не может», особенно в условиях проведения в стране частичной мобилизации и, «по сути дела, активных боевых действий против НАТО и американцев».

Степашин считает, что Путину придется «свой крест пронести еще, до того как мы действительно сможем сделать настоящий мир». В то же время, уверен бывший премьер, «вечно нельзя быть руководителем страны».

Частичная мобилизация идет с 21 сентября. Путин, объявляя ее, заявил, что это решение «в полной мере адекватно угрозам», с которыми сталкивается страна, необходимо для защиты суверенитета России, а также для обеспечения безопасности народа на территориях, которые перешли под контроль Москвы в результате боевых действий на Украине.

Впервые пост главы государства Путин занял в конце 1999 года, став исполняющим обязанности президента после отставки Бориса Ельцина. Его избрали на выборах в марте 2000-го, затем переизбрали в 2004-м. С 2008 по 2012 год Путин занимал пост главы правительства, после чего в третий раз стал президентом. Сейчас идет его четвертый срок в качестве главы государства. Принятые в 2020 году поправки в Конституцию снимают для Путина ограничения по числу президентских сроков.

В прошлом декабре источники РБК сообщили, что Кремль начал подготовку к выборам 2024 года и в качестве базового сценария обсуждается выдвижение Путина на очередной срок. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это, что всю работу президентской администрации можно считать подготовкой к новым выборам. Сам Путин говорил, что еще не принял решения, будет ли баллотироваться, но такое право «уже стабилизирует ситуацию».

Степашин был премьер-министром с мая по август 1999 года. До этого занимал посты директора Федеральной службы контрразведки (в 1995-м переименована в Федеральную службу безопасности), главы МВД и Минюста, в 2000-х возглавлял Счетную палату.