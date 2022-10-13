Степашин заявил, что Путину «замены быть не может» после 2024 года
Президент России Владимир Путин, «хочет или не хочет», должен остаться на своем посту после выборов 2024 года, заявил «РИА Новости» бывший премьер-министр Сергей Степашин.
«Наверное, многие думали, что через два года надо ли идти Путину в президенты или нет, я тоже об этом думал», — сказал экс-премьер. Однако сейчас, по его мнению, «совершенно очевидно, что никакой замены быть не может», особенно в условиях проведения в стране частичной мобилизации и, «по сути дела, активных боевых действий против НАТО и американцев».
Степашин считает, что Путину придется «свой крест пронести еще, до того как мы действительно сможем сделать настоящий мир». В то же время, уверен бывший премьер, «вечно нельзя быть руководителем страны».
Частичная мобилизация идет с 21 сентября. Путин, объявляя ее, заявил, что это решение «в полной мере адекватно угрозам», с которыми сталкивается страна, необходимо для защиты суверенитета России, а также для обеспечения безопасности народа на территориях, которые перешли под контроль Москвы в результате боевых действий на Украине.
Впервые пост главы государства Путин занял в конце 1999 года, став исполняющим обязанности президента после отставки Бориса Ельцина. Его избрали на выборах в марте 2000-го, затем переизбрали в 2004-м. С 2008 по 2012 год Путин занимал пост главы правительства, после чего в третий раз стал президентом. Сейчас идет его четвертый срок в качестве главы государства. Принятые в 2020 году поправки в Конституцию снимают для Путина ограничения по числу президентских сроков.
В прошлом декабре источники РБК сообщили, что Кремль начал подготовку к выборам 2024 года и в качестве базового сценария обсуждается выдвижение Путина на очередной срок. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это, что всю работу президентской администрации можно считать подготовкой к новым выборам. Сам Путин говорил, что еще не принял решения, будет ли баллотироваться, но такое право «уже стабилизирует ситуацию».
Степашин был премьер-министром с мая по август 1999 года. До этого занимал посты директора Федеральной службы контрразведки (в 1995-м переименована в Федеральную службу безопасности), главы МВД и Минюста, в 2000-х возглавлял Счетную палату.