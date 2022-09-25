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Лавров обвинил генсека ООН в недостаточной поддержке минских соглашений

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не приложил достаточно усилий для поддержки минских договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генассамблеи, трансляция шла на YouTube.

«Он комментирует ситуацию на Украине почти ежедневно. Я не припомню, чтобы он достаточно активно продвигал реализацию Минских соглашений», — сказал он.

Зеленский назвал минские соглашения «дипломатическим болотом»
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Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

Минские соглашения были подписаны в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой (представители Украины, России и ОБСЕ). Документ поддержали декларацией лидеры России, Украины, Франции и канцлер Германии. Договоренности закрепляли прекращение огня, предоставление со стороны Киева особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей, проведение местных выборов. Россия и Украина неоднократно заявляли о срыве их выполнения.

В феврале 2015 года Совет безопасности ООН одобрил комплекс мер по выполнению минских соглашений по инициативе российской делегации. Тогда члены Совбеза настаивали на том, что урегулировать ситуацию в восточных районах Украины можно только мирным путем.

Минские соглашения: кем и когда приняты, что прописано в тексте
Политика
Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко (слева направо)

23 февраля, за день до начала военных действий России на Украине, Гуттериш назвал решение российских властей признать независимость ДНР и ЛНР нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Он счел, что действия России стали «смертельным ударом» по минским соглашениям и уставу ООН, а также исказили концепцию о поддержании мира.

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Теги
Минские соглашения генсек ООН Антониу Гутерриш Украина Сергей Лавров
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