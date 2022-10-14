В Армении показали видео с грузом из взорванного на Крымском мосту авто

На обнародованном Комитетом государственных доходов Армении видео запечатлено перемещение груза из взорвавшегося на Крымском мосту грузовика по территории республики

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Комитет государственных доходов Армении обнародовал видео, на котором запечатлено перемещение груза из взорвавшегося на Крымском мосту грузовика по территории республики.

По данным комитета, 26 сентября груз, состоящий из строительной пленки общим весом более 22 т, прибыл в грузинский порт Поти, где была оформлена транспортная накладная. Отправителем груза значилась болгарская компания Baltex Capital, получателем — «Гу Ар Джи Груп».

27 сентября в 15:00 фура с грузом въехала на территорию Армении. Управлял ей гражданин Армении и Грузии Артур Терджанян. Таможенники проверили документы и просветили машину рентгеном. Во время досмотра ничего подозрительного обнаружено не было. Приблизительно в 17:00 фура выехала с таможни. Около 23:00 она прибыла на Араратскую таможню недалеко от Еревана, где расположен склад временного хранения.

29 сентября в 16:12 таможенники досмотрели груз, а в 16:40 машина уехала. 30 сентября около 10:30 владелец груза представил транзитную декларацию о его доставке в Россию на ООО «Лидер». Груз был отправлен той же машиной и с тем же водителем. К декларации было приложено заключение ООО «Армэкспертиза» о том, что он не является товаром двойного назначения.

Во время пребывания на складе на Араратской таможне фура находилась в зоне камер наблюдения. Записи с них подтверждают, что машину не разгружали и не загружали.

1 октября приблизительно в 00:15 машина вновь прибыла к КПП «Баграташен» на армяно-грузинской границе, а 5 октября груз был выпущен через КПП «Верхний Ларс» на грузино-российской границе, сообщает комитет.

Фура, перевозившая груз, была досмотрена на территории Армении в соответствии с правилами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отметили там.

По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване груз был растаможен по правилам ЕАЭС и оформлен на компанию «Гу Ар Джи Груп» (город Алаверди). Получателем было ООО «Лидер». Из Армении машина въехала в Грузию, откуда направилась в Россию. 6 октября она была разгружена на оптовой базе в Армавире.

Грузовик был подорван на Крымском мосту утром 8 октября. Президент России Владимир Путин назвал «авторами, исполнителями и заказчиками» теракта «спецслужбы Украины». ФСБ сочла организаторами Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова. По данным следствия, бомбу замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки на 22 палетах общим весом 22,7 т. По данным СК, к взрыву причастны 12 лиц. ФСБ сообщала о задержании восьми человек. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205 УК (теракт). Дело завели и в Армении.