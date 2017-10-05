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Пятизвездочный визит: почему саудовский король решил приехать в Москву
Политика, 05 окт 2017, 23:06
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Пятизвездочный визит: почему саудовский король решил приехать в Москву
На переговорах в Кремле президент России и саудовский монарх заявили о намерении открыть новую страницу в отношениях между странами. Однако политические разногласия по Сирии и Ирану могут нарушить идиллию, говорят эксперты
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и Владимир Путин  (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Короля 90 лет ждут

В Москве продолжается первый в истории отношений России и Саудовской Аравии (установленных СССР и королевством еще в 1926 году) визит главы этой арабской монархии. 81-летний Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд в сопровождении свиты численностью около 1 тыс. человек прибыл в Москву 4 октября и, как ожидается, пробудет в столице до 7 октября. Пребывание в Москве саудовской делегации, занявшей все свободные номера пятизвездочных отелей вокруг Кремля и Красной площади, обойдется королевству по меньшей мере в $3,3 млн.

Визит можно считать ответным: президент России Владимир Путин побывал в Саудовской Аравии в 2007 году, где его принимал предыдущий монарх Абдалла. ​Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд стал королем в начале 2015 года, в том же году началось российско-саудовское сближение и состоялась первая встреча Путина с королем — на саммите «двадцатки» в Турции.

Главным переговорщиком с саудовской стороны до сих пор был сын короля — министр обороны Мухаммед бен Сальман, летом этого года утвержденный в ранге наследного принца. Еще в 2015 году во время визита в Санкт-Петербург принц говорил, что его отец принял приглашение Кремля посетить Россию. Сам принц не раз приезжал в Россию, встречаясь не только с представителями Кремля и Белого дома, но и с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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Однако визит короля не состоялся ни в 2015-м, ни в 2016 году. В этом году к нему вновь начали готовиться, в активную фазу подготовка перешла в сентябре, когда Москву посетила саудовская делегация во главе с министром информации королевства Авадом бен Салехом аль-Авадом.

Многолетние усилия увенчались торжественной встречей короля во Внуково и 5 октября в Кремле, где прошли переговоры с Владимиром Путиным. 6 октября король встретится с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Пришло время

Встреча лидеров станет «поворотным пунктом» в отношениях и выведет сотрудничество на новый уровень, который «обеспечит плодотворный вклад в стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке», говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Asharq Al-Awsat. Его саудовский коллега Адель аль-Джубейр называл визит Аль Сауда в Москву «историческим событием».

До 1990 года контактов между Москвой и Эр-Риядом фактически не было, их оживил первый кризис в Персидском заливе между Ираком и Кувейтом, но они снова сошли на нет во время конфликта в Чечне. В Москве неоднократно возмущались тем, что монархии Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, поддерживают экстремистов на Северном Кавказе, напоминает в обзоре для Центра Карнеги Марианна Беленькая.

После активизации отношений в 2007 году снова начался спад — из-за событий «арабской весны»: Саудовская Аравия и Катар поддерживали смену дружественных России режимов (в Египте, Ливии, Сирии). В сирийском конфликте монархия встала на сторону повстанцев, начав их вооружать и требуя скорейшей отставки президента Сирии Башара Асада. В Эр-Рияде с 2011 года базируется Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции. После переговоров на высшем уровне в июне 2015 года отношения снова вошли в пике после начала российской операции в Сирии в сентябре того же года. Эр-Рияд российское вмешательство осудил.

К сентябрю этого года ситуация в Сирии кардинально изменилась. «ИГИЛ (запрещена в России) практически разгромлена, и пришло время договариваться о будущем Сирии», — говорит эксперт, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Николай Сурков. Саудовская Аравия хочет сохранить свои позиции в регионе, поэтому заинтересована в переговорах с Москвой.

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Официальное объяснение сближения стран дал журналистам в сентябре аль-Авад: Саудовская Аравия стремится диверсифицировать свои внешнеполитические и внешнеэкономические связи, это необходимо для реализации стратегической программы развития «Видение Королевства Саудовская Аравия: 2030». России как партнеру в этой программе уделяется повышенное внимание, говорил он. Основной стратегический партнер королевства — Вашингтон. Объем торговли между странами в 2016 году составил $142 млрд (по данным Министерства торговли королевства). В Эр-Рияде поняли, что нельзя опираться только на США, тем более что американские политики не раз критиковали страну за недостаточную борьбу с терроризмом, отмечает Нурхан Эль-Шейх, профессор политологии Каирского университета, эксперт клуба «Валдай». Без России теперь нельзя решить проблемы Ближнего Востока, есть у саудовцев и внутренний интерес — страна нуждается в технологиях, стремясь снизить зависимость от нефти, перечисляет Эль-Шейх.

Еще одна причина — обоюдная заинтересованность в сохранении высоких цен на нефть (страны совокупно обеспечивают 25% мировой добычи нефти). Соглашение по сокращению нефтедобычи между странами, входящими и не входящими в ОПЕК, подписанное в конце прошлого года при активном участии России и Саудовской Аравии, принесло дополнительные доходы в бюджет России в размере от 700 млрд  до 1 трлн руб., говорил министр энергетики Александр Новак. У Саудовской Аравии на доходы от нефти приходится 87% бюджетных доходов и 42% ВВП.

«Состоявшийся визит говорит о том, что саудиты психологически созрели до понимания необходимости выстраивания отношений с Россией на более разносторонней основе», — считает эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков. По его словам, к этому монархию сподвигли глубокие региональные проблемы с соседями, в том числе с Катаром и Ираном, а также неудовлетворенность традиционными западными союзниками.

Дружественный настрой

Атмосфера на переговорах в Кремле, как следует со слов Путина и короля, была наилучшей. Путин назвал беседу содержательной, предметной и доверительной. Король несколько раз повторил, что рад находиться в «дружественной стране», с которой у его страны совпадают взгляды «на многие региональные и международные проблемы». Некоторые из них он перечислил. ​Саудовская Аравия, по его словам, выступает за создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил король. О том, что Россия поддерживает такой же вариант, ранее говорил и Путин.

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Говоря о Сирии, король призвал выполнять договоренности по урегулированию, заключенные в Женеве, которые поддерживает и Россия. Не обошел вниманием король и положение мусульман-рохинджа в Мьянме, призвав уменьшить их страдания. Путин 3 октября также выражал обеспокоенность ситуацией в этой стране. Позиции России и Саудовской Аравии совпадают и в вопросе об Иракском Курдистане, где 25 сентября прошел референдум об отделении от Ирака. Обе страны выступают за территориальную целостность Ирака.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Единственный пункт расхождения, как следует из заявления короля, — Иран. ​Стабильность на Ближнем Востоке невозможна без отказа Ирана «от вмешательства во внутренние дела государств региона, отказа от деятельности по дестабилизации ситуации в этом регионе», заявил в Кремле король. Противостояние Эр-Рияда и Тегерана длится десятилетиями, есть в нем и религиозный фактор: Саудовская Аравия — суннитское государство, а ее король хранит главные мусульманские святыни, Иран — шиитское. Эр-Рияд считает, что Тегеран вмешивается в дела Сирии, Катара, Йемена, Ирака и Ливана. Россия никогда не критиковала Иран за эти действия.

Цель Саудовской Аравии — отдалить Москву как можно дальше от Ирана, позиции которого усиливаются в Сирии, говорит Николай Сурков. Москве, если она хочет развивать отношения с Эр-Риядом, придется убедить Иран в том, что главное — урегулировать ситуацию в Сирии, а не сохранить во главе страны президента Башара Асада, а также добиться снижения роли шиитской группировки «Хезболла» в Сирии​, говорит Григорий Косач, профессор кафедры современного Востока факультета истории, политологии и права РГГУ.

Итоги первого дня

Стороны признали, что уровень отношений не соответствует их потенциалу. По данным Министерства экономического развития РФ, товарооборот между странами в первом полугодии составил $430 млн (вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Увеличить товарооборот может реализация соглашений, заключенных на первом российско-саудовском форуме по инвестициям, прошедшем 5 октября в Москве (см. врез). Страны также приняли решение о расширении сотрудничества в военно-технической сфере — будет создана комиссия по ВТС, которая проведет первое заседание до конца года, сообщил по итогам переговоров Лавров.

Арабские телеканалы Al-Arabiya и Sky News Arabia 5 октября как о деле решенном сообщили о согласии Саудовской Аравии купить российские системы С-400. О том, что такая сделка готовится, писал «Коммерсантъ». Информацию о том, что между Россией и Саудовской Аравией достигнуто соглашение на поставку С-400, подтвердил и источник РБК в концерне «Алмаз-Антей» (производитель систем ПРО). По его словам, еще год назад никто не рассчитывал, что у России появится такой контракт.

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Огромная делегация, сопровождающая короля, особенно инвесторы и бизнесмены, свидетельствует о подлинном намерении развивать взаимное сотрудничество, говорит Нурхан Эль-Шейх. Однако Григорий Косач склонен выражать «осторожный оптимизм» по поводу возможных результатов визита короля. Эксперт допускает, что в очередной раз могут появиться раздражающие факторы, которые опять испортят отношения двух стран: «в конце концов проблема Ирана не ушла в сторону, судьба президента Сирии Башара Асада — вопрос, разделяющий Москву и Эр-Рияд». ​

​Саудовские миллиарды

Вместе с королем в Россию приехали представители примерно 100 компаний, в том числе крупнейшей по запасам и добыче в мире нефтяной Saudi Aramco, нефтехимической Sabic, частных нефтесервисных компаний.

Saudi Aramco договорилась о сотрудничестве с «Газпром нефтью» и «Сибуром», 6 октября компания обсудит сотрудничество с «Роснефтью». С «Газпром нефтью» арабская компания планирует развивать технологии добычи, а также, возможно, работать в научно-исследовательском направлении. Следующим шагом может быть совместная разработка месторождений, рассказал гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков.

С «Сибуром» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) Saudi Aramco договорилась о сотрудничестве в нефтепереработке и нефтехимии. Компании планируют инвестировать около $1,1 млрд в газохимический проект в Саудовской Аравии, рассказывал в интервью Financial Times Александр Новак. Подробности соглашения «Сибур» не комментирует.

Saudi Aramco также рассматривает возможность покупать российский СПГ и участвовать в российских СПГ-проектах, рассказал журналистам глава компании Амин Нассер. Саудовская компания также заинтересована сотрудничать с российскими партнерами в трейдинге и нефтесервисе. В частности, Россия и Саудовская Аравия инвестируют $150 млн в российскую буровую компанию Eurasia Drilling Company, рассказывал Александр Новак. Инвестиции в нефтесервис позволят российским игрокам получать контракты в королевстве, объяснил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Saudi Aramco также планирует сотрудничать с трейдинговой «дочкой» ЛУКОЙЛа — Litasco.

Помимо этого РФПИ, Saudi Aramco и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) договорились об инвестициях в $1 млрд в энергетический сектор, еще $1 млрд PIF и РФПИ планируют инвестировать в технологический сектор, сообщили компании.

Автор: Анжелика Басисини.
При участии: Алина Фадеева, Инна Сидоркова.
Теги: Саудовская Аравия , король Саудовской Аравии , Мохаммед бин Салман , Владимир Путин , визит , Сирия , Григорий , Company , зависимость , news ...
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