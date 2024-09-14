Минобороны показало кадры с возвращенными из плена российскими военными
Минобороны опубликовало кадры возвращения 103 российских военных, взятых в плен в Курской области. Видео появилось в телеграм-канале ведомства.
На кадрах бывшие военнопленные заходят в автобус, некоторые из них рассказывают о своих эмоциях. Автобус отъезжает от места и начинает движение в пункт назначения.
Об обмене военнопленными с Украиной при посредничестве ОАЭ Минобороны сообщило днем 14 сентября. Украинская сторона вернула России 103 солдат, плененных в Курской области, столько же военнослужащих ВСУ передали Киеву.
Все российские служащие находились в Белоруссии, им оказали медицинскую и психологическую помощь и дали возможность связаться с родственниками.
Бои в Курской области продолжаются более месяца, с 6 августа. Стороны 24 августа совершили обмен военнопленными, Россия среди прочего получила срочников, которые служили в Курской области и попали в плен.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о еще одном обмене. По его словам, Киеву передали 49 человек. Среди них — участники боев за завод «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года и военный медик Виктор Ивчук.
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