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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры с возвращенными из плена российскими военными

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Военная операция на Украине
На кадрах бывшие военнопленные заходят в автобус, некоторые из них рассказывают о своих эмоциях. Об обмене 103 российских солдат, плененных в Курской области, Минобороны сообщило 14 сентября. Киев получил столько же служащих ВСУ

Минобороны показало кадры с возвращенными из плена российскими военными
Video

Минобороны опубликовало кадры возвращения 103 российских военных, взятых в плен в Курской области. Видео появилось в телеграм-канале ведомства.

На кадрах бывшие военнопленные заходят в автобус, некоторые из них рассказывают о своих эмоциях. Автобус отъезжает от места и начинает движение в пункт назначения.

Об обмене военнопленными с Украиной при посредничестве ОАЭ Минобороны сообщило днем 14 сентября. Украинская сторона вернула России 103 солдат, плененных в Курской области, столько же военнослужащих ВСУ передали Киеву.

Россия и Украина обменялись военнопленными
Политика
Фото:Минобороны России

Все российские служащие находились в Белоруссии, им оказали медицинскую и психологическую помощь и дали возможность связаться с родственниками.

Бои в Курской области продолжаются более месяца, с 6 августа. Стороны 24 августа совершили обмен военнопленными, Россия среди прочего получила срочников, которые служили в Курской области и попали в плен.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о еще одном обмене. По его словам, Киеву передали 49 человек. Среди них — участники боев за завод «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года и военный медик Виктор Ивчук.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобороны обмен пленными Курская область
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