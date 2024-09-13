Зеленский сообщил о новом обмене пленными

Киев вернул из плена 49 человек, среди них — военные ВСУ, Нацгвардии и полиции Украины, пограничники и гражданские лица, в том числе участники боев за «Азовсталь»

Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram

Из плена Киеву передали 49 украинцев. Среди них военные ВСУ, Нацгвардии, полиции, пограничники, а также гражданские люди. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Среди них — участники боев за завод «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года, а также военный медик Виктор Ивчук.

20 мая 2022 года завод «Азовсталь» перешел под полный контроль российских военных. По данным Минобороны, в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов» (признан экстремистским в России и запрещен) и военнослужащих ВСУ, которые находились на заводе.

С начала военной операции на Украине последняя не раз сообщала об обменах пленными с Россией. Так, в конце августа Киев вернул 115 бойцов ВСУ, Нацгвардии, военно-морских сил и пограничной службы, сообщил Зеленский.

Россия тогда вернула 115 военнослужащих при посредничестве ОАЭ. Часть из них были срочниками, попавшими в плен в Курской области. Обмен происходил в Белоруссии.