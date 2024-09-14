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Военная операция на Украине ,  
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Генштаб ВСУ назвал самое горячее направление фронта

Сюжет
Военная операция на Украине

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) охарактеризовал как горячую обстановку на кураховском направлении фронта. Оперативную информацию о боевых действиях Генштаб опубликовал в телеграм-канале.

«Сегодня горячее всего на кураховском направлении», — говорится в сообщении.

Позднее в Генштабе назвали ситуацию на участке сложной. На этом направлении российская армия провела ряд атак, пять боеприкосновений продолжаютя, отметили в штабе.

Курахово — город в Покровском районе в подконтрольной Киеву части ДНР. Там живут около 19 тыс. человек.

Зеленский счел непростой обстановку на четырех направлениях
Политика
Владимир Зеленский

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на краматорском, торецком и купянском направлениях сложилась непростая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам политика, самое большое количество боев — на покровском направлении. В городе ранее была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. По всей линии фронта ежедневно происходит почти 200 боестолкновений, добавил Зеленский.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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