Генштаб ВСУ назвал самое горячее направление фронта
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) охарактеризовал как горячую обстановку на кураховском направлении фронта. Оперативную информацию о боевых действиях Генштаб опубликовал в телеграм-канале.
«Сегодня горячее всего на кураховском направлении», — говорится в сообщении.
Позднее в Генштабе назвали ситуацию на участке сложной. На этом направлении российская армия провела ряд атак, пять боеприкосновений продолжаютя, отметили в штабе.
Курахово — город в Покровском районе в подконтрольной Киеву части ДНР. Там живут около 19 тыс. человек.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на краматорском, торецком и купянском направлениях сложилась непростая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам политика, самое большое количество боев — на покровском направлении. В городе ранее была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. По всей линии фронта ежедневно происходит почти 200 боестолкновений, добавил Зеленский.
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