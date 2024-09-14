Bloomberg узнал, что Пентагон заказал у Intel военные чипы на $3,5 млрд
Пентагон выделит корпорации Intel федеральные гранты в размере $3,5 млрд на производство военных чипов в рамках секретной программы Secure Enclave, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, планируется, что чипы будут применяться в основном в разведывательных целях. Их начнут производить в нескольких штатах, включая Аризону.
Bloomberg отмечает, что Intel не была единственным претендентом на этот контракт, и даже в Вашингтоне выражали обеспокоенность по поводу целесообразности опоры на одну фирму. Официально о заключении контракта может быть объявлено уже на следующей неделе.
После начала российской военной операции на Украине США ввели против Москвы санкции, в том числе запретив экспорт в страну товаров двойного назначения — микроэлектроники и полупроводников. Вместе с этим США стали усиливать санкционное давление и на Пекин. В октябре 2022 года Минторг США ввел новые правила, ограничивающие поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай, чтобы не позволить стране использовать американские технологии для разработки оружия.
После этого ведущие компании, занимающиеся поставками оборудования для производства чипов, приостановили продажи и обслуживание китайских производителей. Китай в ответ ограничил экспорт галлия и германия, необходимых для производства чипов и полупроводников.
Российские и китайские власти критикуют западные санкции и называют их незаконными. В Кремле заявляли, что санкционное давление не повлияет на цели российской спецоперации на Украине.
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