Нидерланды отказались от планов по передаче Украине системы Patriot

О намерении поставить Украине систему Patriot Нидерланды объявили в конце мая. Планировалось, что ЗРК будет передан вместе с неназванным союзником, однако, как сообщили в Минобороны королевства, тот отказался от обязательств

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Нидерланды не смогут передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot, так как неназванный союзник государства отказался от участия в поставке. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

О намерении поставить Украине систему Patriot оборонное ведомство заявило в конце мая. Сообщалось, что «основные компоненты» у Нидерландов готовы, а остальные будут поставлены другими странами.

Через месяц тогдашний министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что найдена страна для сотрудничества в поставке. Планировалось, что Киеву будут переданы радар и как минимум три пусковые установки.

Теперь в Минобороны Нидерландов сообщили NL Times, что «ранее упомянутое обязательство союзника не соблюдается». О какой именно стране идет речь, там не уточнили.

ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Принятый на вооружение в 2001 году Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км. Батарея Patriot обычно состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракетой, от четырех до восьми пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты — примерно $4 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил своих западных союзников увеличить поставки ЗРК и ракет-перехватчиков, отмечая, что страна имеет лишь около 25% сил ПВО от необходимого числа для своей защиты. С отсутствием ПВО он связывал разрушения в украинской энергосистеме и успехи российского наступления.

Москва осуждает военную помощь Киеву. Президент России Владимир Путин говорил, что российские военные «пощелкают» поставленные на Украину комплексы Patriot. Минобороны неоднократно докладывало об уничтожении таких систем на Украине.