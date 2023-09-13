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Война санкций ,  
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Евросоюз решил не продлевать санкции против четырех россиян

Евросоюз решил с 15 сентября не продлевать санкции против четырех россиян
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Война санкций
Фото: Wiktor Dabkowski / Global Look Press
Фото: Wiktor Dabkowski / Global Look Press

Евросоюз не стал продлевать против четырех человек санкции, связанные с «ответственностью за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», сказано на сайте Евросовета.

Санкции против них перестанут действовать с 15 сентября 2023-го. Продление или отмена ограничительных мер происходят каждые полгода. Ограничения будут по-прежнему применяться против почти 1,8 тыс. физических и юридических лиц.

Накануне Reuters писал со ссылкой на источники, что ЕС не продлит санкции против бывшего гендиректора онлайн-ретейлера Ozon Александра Шульгина, владельца группы ЕСН Григория Березкина и бывшего члена Совета Федерации Фархада Ахмедова. Санкции против них ввели в апреле 2022 года.

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз санкции ЕС санкции
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