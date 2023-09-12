Reuters: ЕС не будет продлевать санкции против Березкина, Ахмедова и Шульгина

Reuters узнал о решении ЕС не продлевать санкции против трех бизнесменов

Бизнесмены Березкин, Ахмедов и Шульгин попали под санкции в апреле 2022 года. Суд ЕС ранее постановил снять ограничительные меры с Шульгина

Фото: Thomas Banneyer / dpa / Global Look Press

Европейский союз решил не продлевать санкции против миллиардера, бывшего члена Совета Федерации Фархада Ахмедова, владельца группы ЕСН Григория Березкина и бывшего гендиректора онлайн-ретейлера Ozon Александра Шульгина, пишет Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

Снять санкции с Шульгина ранее постановил Европейский суд общей юрисдикции. Это стало первым таким решением в отношении российского предпринимателя с весны 2022 года, когда Брюссель начал вводить ограничительные меры против крупнейших бизнесменов из России. Судебное решение принято 6 сентября, оно вступит в силу через два месяца и 10 дней либо если будет подана апелляция и ее отклонят.

Для введения санкции ЕС нужно единогласное решение всех стран-членов, продление ограничительные мер происходит каждые полгода, следующее ожидается 15 сентября, отмечает агентство.

Шульгин, Березкин и Ахмедов попали под санкции ЕС в апреле 2022 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл «бандитизмом» введение санкций против бизнесменов за встречу с Владимиром Путиным. Идею западных стран использовать замороженные активы в США и Европе для помощи Украине глава государства счел «воровством».