Reuters узнал о решении ЕС не продлевать санкции против трех бизнесменов
Европейский союз решил не продлевать санкции против миллиардера, бывшего члена Совета Федерации Фархада Ахмедова, владельца группы ЕСН Григория Березкина и бывшего гендиректора онлайн-ретейлера Ozon Александра Шульгина, пишет Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.
Снять санкции с Шульгина ранее постановил Европейский суд общей юрисдикции. Это стало первым таким решением в отношении российского предпринимателя с весны 2022 года, когда Брюссель начал вводить ограничительные меры против крупнейших бизнесменов из России. Судебное решение принято 6 сентября, оно вступит в силу через два месяца и 10 дней либо если будет подана апелляция и ее отклонят.
Для введения санкции ЕС нужно единогласное решение всех стран-членов, продление ограничительные мер происходит каждые полгода, следующее ожидается 15 сентября, отмечает агентство.
Шульгин, Березкин и Ахмедов попали под санкции ЕС в апреле 2022 года.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл «бандитизмом» введение санкций против бизнесменов за встречу с Владимиром Путиным. Идею западных стран использовать замороженные активы в США и Европе для помощи Украине глава государства счел «воровством».