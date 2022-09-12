Мэр Харькова Терехов заявил, что в городе второй день подряд пропали свет и вода

В Харькове второй день подряд пропали свет и вода

В городе прекращено энергоснабжение. Из-за неработающих насосов нарушено водоснабжение

Харьков (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что в городе выведены из строя объекты критической инфраструктуры. В результате в Харькове пропал свет и было прекращено водоснабжение.

«Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение», — написал мэр.

По его словам, энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов.

Накануне после пожара на ТЭЦ-5 в Харькове и близлежащих районах пропало энергоснабжение. Перестали работать насосы, не было воды, прекратили ходить поезда в метро. Вернуть свет удалось к утру. Такие же проблемы наблюдались и в других регионах, в том числе в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях, а также в Киеве.

Минобороны России в сегодняшней сводке ситуацию в Харькове не комментировало.

Утром 12 сентября в эфире программы «60 минут» на госканале «Россия 1» телеведущая Ольга Скабеева сообщила, что отключения электроэнергии на Украине произошли из-за нанесенных Россией ударов по критической инфраструктуре, в том числе по ТЭЦ в Харькове и Кривом Роге.

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Харьковская теплоэлектроцентраль № 5, расположенная на берегу реки Уды к западу от Харькова, — вторая по установленной мощности ТЭЦ Украины (540 МВт) после Киевской ТЭЦ-5. Ее тепловая нагрузка составляет до 1420 Гкал/час. Она предназначена для обеспечения электрической и тепловой энергией бытовых и промышленных потребителей Харькова и прилегающих к нему поселков. По собственным данным, способна обеспечивать теплом около 30% жителей города и области. По данным «Укринформ», речь идет примерно о 800 многоквартирных домах. В конце 2012 года ТЭЦ-5 была продана компании «Укристгаз», принадлежащей австрийской ITONS Holding, которую источники на рынке связывали с Group DF Дмитрия Фирташа и экс-главой «Нафтогаза», сооснователем пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко. Директор по корпоративным коммуникациям Group DF International Олег Арестархов заявил РБК, что она никогда не владела этой ТЭЦ. Харьковская ТЭЦ-5 является крупнейшим потребителем природного газа в Харьковской области, при необходимости может переходить на резервное топливо — топочный мазут, говорится на ее сайте. Но последние несколько лет у нее были проблемы со снабжением региона теплом и горячей водой. В мае и июне 2022 года из-за роста цен на газ ТЭЦ-5 приостанавливала генерацию электрической и тепловой энергии по причине споров об условиях поставок топлива с местным «Харьковгоргазом». 22 июля мэр Харькова Игорь Терехов предложил главе областной военной администрации Олегу Синегубову национализировать эту ТЭЦ. «Это стратегически важный объект, оказавшийся в частных руках. Я не хочу, чтобы харьковчане были заложниками ваших разборок (ТЭЦ-5 и «Харьковгоргаза». — РБК), чтобы мы зависели от какого-либо частного предприятия», — сказал он на совещании. При этом топ-менеджер станции заявил, что она работала без остановок с начала военной спецоперации России и готова к отопительному сезону.

В минувшие выходные Минобороны России сообщило о проведении операции по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск из Харьковской области на территорию ДНР.