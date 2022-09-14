Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 59,84 (-1,1) Инвестиции, 16:11
Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 59,78 (-0,29) Инвестиции, 16:11
Папа римский заявил, что «бог ведет людей по пути мира, а не войны» Политика, 17:29
«Торпедо» обыграло вице-чемпиона и одержало первую победу в сезоне Спорт, 17:21
Как давать и принимать по-настоящему полезную обратную связь Pro, 17:21
«Барселона» прописала в контракте 18-летней звезды отступные €1 млрд Спорт, 17:17
Кадыров заявил, что российские войска «нигде и никуда» не отступают Политика, 17:16
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 17:16
Леонида Гозмана снова арестовали на 15 суток Политика, 17:11
«Амкал» подаст протест на судейство в матче Кубка России Спорт, 17:10
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Еврокомиссия предложила изымать сверхприбыль нефтяных и газовых компаний Бизнес, 17:02
Аштанга, виньяса, дживамукти: какое направление йоги выбрать Pro, 17:01
В Армении эвакуировали 2,5 тыс. жителей граничащих с Азербайджаном сел Общество, 17:00
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 16:58
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 16:57
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 16:53
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров заявил, что российские войска «нигде и никуда» не отступают

Рамзан Кадыров: в ходе проведения СВО российские войска нигде и никуда не отступают
Российские войска «нигде и никуда» не отступают, а российские генералы «прекрасно комбинируют» различные тактики по растягиванию, окружению, заманиванию противника в ловушку, утверждает глава Чечни
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные на Украине «нигде и никуда» не отступают, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Это все вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, российские войска не могут позволить себе «без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан», и пытаются «минимизировать человеческие жертвы». «А вот бандеровские нацики могут себе это позволить вплоть до того, что стреляют по своим же. Отсюда и различия в тактике», — считает Кадыров.

Российские генералы «прекрасно комбинируют» различные тактики: «растягивают его [противника] силы, оттягивают, зажимают в котел, вынуждают выйти в поле или заманивают в ловушку», перечислил он.

Глава Чечни призвал перестать «махать шашкой на диване», он считает, что лучше найти слова для поддержки российских военных и помолиться за них. Кроме того, каждый может внести свою лепту в общее дело: записаться добровольцем, помочь в восстановлении или «хотя бы подбодрить», убежден он.

«Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение», — написал он.

NYT сообщила о помощи США при подготовке контрнаступления Украины
Политика
Фото:Евгений Малолетка / AP

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: Евгений Курсков / ТАСС Время жестких: почему компаниям надоели «мягкие» навыки
Статьи
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Статьи
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Фото: Marcelo del Pozo / Reuters Вы гражданин России и валютный резидент. Что вам можно и чего нельзя
Статьи
Pro
Новый «азиатский тигр»: как проблемы Китая помогли экономике Вьетнама
Статьи

Ранее Кадыров заявлял, что уход с позиций в Харьковской области было вынужденной мерой для сохранения жизней военных. Однако, говорил он, «это абсолютно ничего не значит». Глава Чеченской Республики заверил, что российские войска вернут контроль.

Тогда он также указал на допущенные военными ошибки на этом направлении и рассчитывает, что те сделают выводы и внесут изменения в стратегию. Если «сегодня-завтра» этого не произойдет, то он, говорил Кадыров, будет вынужден «выходить на руководство Министерства обороны, руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле».

С конца августа российское Минобороны сообщало о попытках наступления украинских военных на николаево-криворожском направлении. Однако, как утверждали там, им закрепиться на позициях не удалось.

В сентябре из городов Харьковской области, которые находятся под контролем российских военных, начали эвакуировать жителей, сославшись на постоянные обстрелы со стороны Украины. 8 сентября пророссийские власти региона сообщали, что украинские войска пытались окружить Балаклею, но были отброшены. Власти утверждали, что город остается под контролем российской армии.

Позднее Минобороны объявило о переброске войск, расположенных близ Изюма и Балаклеи, на территорию Донецкой народной республики (ДНР), назвав целью «достижение заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса». В сводках ведомство отчитывалось о потерях Украины в живой силе и технике на николаево-криворожском и харьковском направлениях.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Рамзан Кадыров отступление Военная операция на Украине

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В ВГА Запорожья заявили о подготовке ВСУ к наступлению в районе ЗАЭС
Политика
Пушилин заявил, что ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный Лиман
Политика
Шойгу рассказал о продолжающемся контрнаступлении Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter