Рамзан Кадыров: в ходе проведения СВО российские войска нигде и никуда не отступают

Кадыров заявил, что российские войска «нигде и никуда» не отступают

Российские войска «нигде и никуда» не отступают, а российские генералы «прекрасно комбинируют» различные тактики по растягиванию, окружению, заманиванию противника в ловушку, утверждает глава Чечни

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные на Украине «нигде и никуда» не отступают, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Это все вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, российские войска не могут позволить себе «без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан», и пытаются «минимизировать человеческие жертвы». «А вот бандеровские нацики могут себе это позволить вплоть до того, что стреляют по своим же. Отсюда и различия в тактике», — считает Кадыров.

Российские генералы «прекрасно комбинируют» различные тактики: «растягивают его [противника] силы, оттягивают, зажимают в котел, вынуждают выйти в поле или заманивают в ловушку», перечислил он.

Глава Чечни призвал перестать «махать шашкой на диване», он считает, что лучше найти слова для поддержки российских военных и помолиться за них. Кроме того, каждый может внести свою лепту в общее дело: записаться добровольцем, помочь в восстановлении или «хотя бы подбодрить», убежден он.

«Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение», — написал он.

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Ранее Кадыров заявлял, что уход с позиций в Харьковской области было вынужденной мерой для сохранения жизней военных. Однако, говорил он, «это абсолютно ничего не значит». Глава Чеченской Республики заверил, что российские войска вернут контроль.

Тогда он также указал на допущенные военными ошибки на этом направлении и рассчитывает, что те сделают выводы и внесут изменения в стратегию. Если «сегодня-завтра» этого не произойдет, то он, говорил Кадыров, будет вынужден «выходить на руководство Министерства обороны, руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле».

С конца августа российское Минобороны сообщало о попытках наступления украинских военных на николаево-криворожском направлении. Однако, как утверждали там, им закрепиться на позициях не удалось.

В сентябре из городов Харьковской области, которые находятся под контролем российских военных, начали эвакуировать жителей, сославшись на постоянные обстрелы со стороны Украины. 8 сентября пророссийские власти региона сообщали, что украинские войска пытались окружить Балаклею, но были отброшены. Власти утверждали, что город остается под контролем российской армии.

Позднее Минобороны объявило о переброске войск, расположенных близ Изюма и Балаклеи, на территорию Донецкой народной республики (ДНР), назвав целью «достижение заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса». В сводках ведомство отчитывалось о потерях Украины в живой силе и технике на николаево-криворожском и харьковском направлениях.