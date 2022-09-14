Ереван попросил Москву выполнить ряд положений в рамках военного союза
Армения попросила Россию выполнить некоторые положения в рамках военного союза на фоне угрозы территориальной целостности государства, заявил заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян агентству Reuters.
«У нас есть военная договоренность [с Россией] — она наш главный военный партнер, и есть определенные положения, которые мы попросили выполнить», — сказал Ованнисян.
По его словам, армянская сторона готова рассмотреть любой вариант.
Отвечая на вопрос, возможно ли перерастание конфликта в полномасштабную войну, замглавы армянского МИДа сказал: «Есть явный риск».
«Вы знаете, насколько нестабильна ситуация в нашем регионе», — указал Ованнисян, добавив, что обстановка продолжает обостряться.
Замминистра призвал международное сообщество уделить конфликту с Азербайджаном больше внимания.
В Минобороны Армении заявили, что после полуночи 13 сентября азербайджанские войска начали обстреливать приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотку, Горис и Джермук.
Позже премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого назвал действия Баку неприемлемыми.
В азербайджанском Минобороны опровергли заявления о вторжении в Армению, назвав их абсурдными, и возложили ответственность за обострение ситуации на Ереван. Азербайджанская сторона сообщила, что армянские военные ночью заминировали пути снабжения азербайджанской армии, обстреляли несколько позиций, из-за чего погибли люди и пострадала военная инфраструктура.
Ереван заявил о намерении попросить Москву задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также обратиться к ОДКБ и СБ ООН в связи с действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе. Позднее армянская сторона официально обратилась к России, ОДКБ и Совету Безопасности ООН. ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки обстановки (Азербайджан не входит в организацию).
Накануне стороны заключили соглашение о прекращении огня при посредничестве России, но оно продлилось менее суток.
В Кремле оценили ситуацию на границе Армении и Азербайджана как напряженную.