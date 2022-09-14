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Конфликт Армении и Азербайджана ,  

Ереван попросил Москву выполнить ряд положений в рамках военного союза

Армянская сторона готова рассмотреть любой вариант, заявил замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян. Ранее Армения обратилась в ОДКБ из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Армения попросила Россию выполнить некоторые положения в рамках военного союза на фоне угрозы территориальной целостности государства, заявил заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян агентству Reuters.

«У нас есть военная договоренность [с Россией] — она наш главный военный партнер, и есть определенные положения, которые мы попросили выполнить», — сказал Ованнисян.

По его словам, армянская сторона готова рассмотреть любой вариант.

Отвечая на вопрос, возможно ли перерастание конфликта в полномасштабную войну, замглавы армянского МИДа сказал: «Есть явный риск».

«Вы знаете, насколько нестабильна ситуация в нашем регионе», — указал Ованнисян, добавив, что обстановка продолжает обостряться.

Замминистра призвал международное сообщество уделить конфликту с Азербайджаном больше внимания.

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В Минобороны Армении заявили, что после полуночи 13 сентября азербайджанские войска начали обстреливать приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотку, Горис и Джермук.

Позже премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого назвал действия Баку неприемлемыми.

В азербайджанском Минобороны опровергли заявления о вторжении в Армению, назвав их абсурдными, и возложили ответственность за обострение ситуации на Ереван. Азербайджанская сторона сообщила, что армянские военные ночью заминировали пути снабжения азербайджанской армии, обстреляли несколько позиций, из-за чего погибли люди и пострадала военная инфраструктура.

Ереван заявил о намерении попросить Москву задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также обратиться к ОДКБ и СБ ООН в связи с действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе. Позднее армянская сторона официально обратилась к России, ОДКБ и Совету Безопасности ООН. ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки обстановки (Азербайджан не входит в организацию).

Накануне стороны заключили соглашение о прекращении огня при посредничестве России, но оно продлилось менее суток.

В Кремле оценили ситуацию на границе Армении и Азербайджана как напряженную.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Армения Азербайджан обострение в Нагорном Карабахе
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