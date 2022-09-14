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Военная операция на Украине ,  
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Володин предложил Госдуме засекретить обсуждение спецоперации на Украине

По мнению спикера Госдумы, обсуждение военных действий необходимо вести в закрытом режиме, чтобы не навредить российской армии. Володин призвал депутатов подумать о безопасности страны
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Обсуждение подробностей специальной военной операции на Украине в Госдуме должно проходить в закрытом режиме, заявил на пленарном заседании председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Мы хотим открытости? Мы хотим высказать свою точку зрения? Но это войсковая операция. <…> В таких случаях есть правила другие, давайте из этого исходить», — предложил он, пояснив, что открытое обсуждение может «нанести вред» (цитата по ТАСС). «Коллеги, давайте подумаем о наших ребятах, но самое главное — о безопасности нашей страны», — призвал Володин.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по «демилитаризации и денацификации» с 24 февраля. Роскомнадзор обязал СМИ при освещении конфликта опираться только на данные из официальных российских источников, а в законодательстве появилась уголовная ответственность за публичное распространение фейков об использовании российских вооруженных сил за рубежом.

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Минобороны каждый день сообщает о ходе спецоперации. В конце августа в ведомстве сообщили о попытках наступления украинских военных на николаево-криворожском направлении, утверждая, что ВСУ не удавалось закрепиться на позициях.

В сентябре некоторые из контролируемых российскими войсками городов Харьковской области объявили об эвакуации жителей из-за обстрелов со стороны Украины. 8 сентября власти Харьковской области сообщили, что украинские военные пытались взять в кольцо Балаклею, но были отброшены. 10 сентября Минобороны России заявило о перегруппировке изюмско-балаклейской группировки и ее переброске на территорию ДНР. Ведомство объяснило это решение необходимостью выполнить задачи на другом направлении.

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в среду сообщил, что линия соприкосновения «очень близко» подошла к границам республики. Он назвал ситуацию на фронте сложной.

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Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Госдума Вячеслав Володин Военная операция на Украине

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
«Выгодное начало» от
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