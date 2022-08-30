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Молдавия нашла способ расплатиться с «Газпромом» за августовские поставки

Молдавский «Энергоком» закупит у «Молдовагаза» газ, чтобы заплатить «Газпрому» аванс
Этому поспособствует решение государственного «Энергокома» закупить у «Молдовагаза» 10 млн куб. м газа на $16,6 млн. Компания попросила у «Газпрома» отсрочку до 1 сентября
«Газпром» GAZP ₽193,52 +1,85% Купить
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Молдавское государственное предприятие «Энергоком» закупит у газораспределительной компании «Молдовагаз» 10 млн куб. м газа за $16,6 млн. По словам вице-премьера Андрея Спыну, это позволит заплатить «Газпрому» аванс за поставленное в августе топливо.

Спыну уточнил, что «Энергоком» приобретет у компании две партии газа по 5 млн куб. м. В правительстве сообщили, что он будет храниться в Румынии. Цена газа для первого транша составит $1458,92 за 1 тыс. куб. м, для второго — $1881, его планируется закупить в сентябре.

«Молдовагаз» не выполнил контрактные обязательства перед «Газпромом» по авансу за августовские поставки и попросил перенести срок оплаты до 1 сентября. «Газпром» согласился предоставить отсрочку.

«Газпром» дал Молдавии отсрочку для оплаты газа
Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

До этого глава молдавской компании Вадим Чебан говорил, что Молдавия не сможет оплатить поставки газа за август из-за нехватки средств, и просил отсрочить платежи за август и сентябрь до конца четвертого квартала. Чебан отметил рост закупочных цен российского газа: в июле они составляли $990 за 1 тыс. куб. м, а в августе — более $1460. Тарифные отклонения с января по июль составили 954 млн леев (3 млрд руб.), а в августе—сентябре они могут вырасти до 2 млрд леев (более 6 млрд руб.). По словам главы «Молдовагаза», это неизбежно приведет к росту цен для конечных потребителей.

«Газпром» и «Молдовагаз» подписали пятилетний контракт на поставки газа осенью 2021 года. Молдавские власти поясняли, что заложенная в договоре формула расчета основана на биржевых ценах, из-за чего от месяца к месяцу стоимость газа меняется.

Согласно договору, Молдавия должна провести аудит и выплатить «Газпрому» долги — $709 млн. В августе Кишинев договорился об аудите с норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co.

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В октябре 2021 года Молдавия ввела режим ЧП из-за дефицита газа. В этом году на фоне роста цен на газ и опасений насчет его нехватки «Молдовагаз» решил с 1 сентября отключить от своих сетей должников.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
«Молдовагаз» Молдавия Газпром
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