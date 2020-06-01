Лукашенко заявил о желании «ветродуев» устроить «майданчик» в Белоруссии

Белорусский президент заявил, что его страна готова «к любым ветрам». Желающих устроить акции протеста он назвал «майданутыми»

Митинг и сбор подписей в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии в Минске (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КГБ республики Валерием Вакульчиком заявил, что не допустит майдана в стране в преддверии президентских выборов, которые намечены на 9 августа.

«Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

«Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Всех этих майданутых хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет», — пригрозил Лукашенко.

Также белорусский президент вспомнил, что долгое время Белоруссию «делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой». «Вы знаете, что до прошлой войны мы практически были разделены. Поэтому сегодня этого допустить нельзя», — закончил Лукашенко.

В середине мая ЦИК Белоруссии зарегистрировал инициативные группы 14 претендентов на пост президента Республики Беларусь. Для регистрации кандидата необходимо собрать 100 тыс. подписей в его поддержку.

Накануне в Минске и других крупных городах страны прошли массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов Светланы Тихановской, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Николая Козлова. Милиция задержала несколько десятков сторонников незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии, кандидатом которой является Сергей Черечень.