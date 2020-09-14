Белорусский посол в Нидерландах заявил о необходимости масштабных реформ

По его мнению, Белоруссии необходим опытный лидер. Смены флага и гимна недостаточно, нужно понимать, как изменятся отношения с Россией

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Посол Белоруссии в Нидерландах Андрей Евдоченко в интервью голландской телекомпании NOS заявил, что в его стране «назрела острая необходимость в масштабных реформах». По его словам, изменения должны происходить во всех сферах: в политике, экономике, в обществе.

При этом дипломат отметил, что деятельность оппозиции не является решением существующих проблем. «Я никогда не встречал госпожу Тихановскую (экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую. — РБК). Возможно, что она хорошая хозяйка, но нашей стране нужен другой лидер — человек с большим опытом. В противном случае я предвижу гражданскую войну», — сказал он.

Посол осудил применение насилия со стороны правоохранительных органов. «Сотрудники спецназа, которые ответственны за это, должны быть наказаны, а насилие должно быть устранено», — отметил Евдоченко.

Белорусский посол обратил внимание голландских журналистов на то, что его страна находится между союзной Россией и ЕС. «Мы на 95% экономически зависим от России, и эта ситуация не изменится. Можно, конечно, сменить флаг, сменить гимн, но отношения с Россией изменить сложно», — сказал он.

Евдоченко допустил, что перемены в стране могут произойти и под руководством Александра Лукашенко. Он указал, что если большинство выступит против действующего президента, то он лично «поддержит выбор народа».

Ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Недовольные официальными результатами, показавшими победу Александра Лукашенко, на протяжении нескольких недель выходят на улицы, требуя пересмотра итогов голосования.

Только за последние сутки по всей Белоруссии были задержаны 774 человека (500 из них в Минске). МВД Белоруссии утверждает, что в воскресенье в марше протеста в Минске участвовали 22 тыс. человек. СМИ в воскресенье оценивали численность марша в столице в 150 тыс. человек.