Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд. На невозвращенную сумму после дефолта должны начисляться дополнительные проценты (по ставке 8% годовых), и они достигли уже «нескольких сотен миллионов долларов», говорит РБК источник, близкий к процессу.

В марте 2017 года Высокий суд Англии вынес ускоренное решение (summary judgment), обязывающее Украину вернуть долг. Тогда судья посчитал, что в формальном смысле предметом иска является обычный долговой инструмент по английскому праву, по которому заемщик не исполнил обязательство, и поэтому у Киева «нет реальных перспектив защититься от исковых требований». Однако судья разрешил Украине подать апелляцию, и она этим правом воспользовалась.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины, на основании которых она отказывается платить. Но суд оставил ей шанс добиться полноценного судебного разбирательства по единственному аргументу — о том, что Россия якобы «принудила» Украину к выпуску облигаций в ее пользу через «политическое, экономическое и финансовое давление», включая торговые санкции. Это решение на Украине было воспринято как промежуточная победа в споре с Россией.

В конце 2018 года обе стороны обжаловали решение Апелляционного суда в Верховном суде Великобритании: Россия — оспорив украинский довод о «принуждении», Украина — защищая три ее аргумента, отклоненные Апелляционным судом. Апелляции России и Украины будут рассматриваться одновременно.

Что будет определять Верховный суд

При рассмотрении российской апелляции Верховный суд определит, справедливо ли рассудил Апелляционный суд, постановив, что украинский довод о «принуждении» заслуживает полного публичного судебного разбирательства. Украина утверждает, что евробонды были выпущены в пользу России под влиянием ее «противозаконных угроз» и под давлением.

Украинская сторона, в частности, ссылалась на переговоры 12 декабря 2013 года между делегацией из Киева и представителями российского Минфина, на которых Украине якобы был навязан именно кредит на $3 млрд (вместо $1,6 млрд, о которых изначально просили украинские переговорщики). На таких условиях якобы настаивал через министра финансов Антона Силуанова президент России Владимир Путин.

При рассмотрении украинской апелляции суд определит, прав ли был Апелляционный суд, когда отказал Украине в рассмотрении трех ее других аргументов. Эти аргументы следующие.

Украинское государство не имело правомочий выпускать эти облигации, поскольку не были соблюдены надлежащие процедуры украинского законодательства (в частности, выпуск на $3 млрд выходил за пределы установленного лимита госзаимствований на 2013 год).

Министерство финансов Украины не было уполномочено выпускать эти бонды от имени государства, поскольку, в частности, итоговые параметры выпуска не были согласованы с кабинетом министров Украины (они включали несколько нестандартных условий, которые украинская защита называет «кабальными»).

Украина была вправе отказать России в возврате долга, поскольку это было «подходящей и пропорциональной контрмерой» в ответ на предполагаемое нарушение Россией международного права — в частности, «оккупацию» Крыма.

Нужно, однако, учитывать, что шансов на то, что Верховный суд поддержит какой-либо из этих доводов, у Киева заведомо немного, поскольку они уже были аргументированно отклонены Верховным судом и Апелляционным судом.

Может ли Россия проиграть?

Шансы вернуть дело в Верховный суд Англии на полноценное публичное рассмотрение и тем самым затянуть спор еще как минимум на пару лет у Украины есть. России для окончательной и безоговорочной победы в Верховном суде нужно одновременно выполнение нескольких условий: суд должен отказать Украине в разбирательстве по доводу о «принуждении» и подтвердить, что другие ее аргументы (три) не могут быть рассмотрены, говорит РБК источник, близкий к процессу.

В любом другом случае исход слушаний в Верховном суде будет для России равносилен промежуточному поражению.

Суд либо отправит дело обратно в Верховный суд Англии, но уже для полноценного разбирательства с публичными прениями сторон по крайней мере по одному из четырех доводов Украины.

Либо Верховный суд признает, что ключевой аргумент Киева о «принуждении» в принципе может быть рассмотрен английской судебной системой, но это невозможно до тех пор, пока относящиеся к международному праву вопросы (об «угрозах» России Украине и о «давлении» на Украину) не будут разрешены вне английского права — например, в Международном суде ООН.

В последнем случае суд приостанавливает на неопределенный срок решение Верховного суда от марта 2017 года, признавшее дефолт Украины по евробондам, — Украина фактически получит основание не платить в течение неопределенного периода времени.

Что будет, если спор вернут в Верховный суд?

Если спор будет возвращен в Верховный суд Англии, например по доводу о «принуждении», бремя доказывания в отношении аргумента о том, что платежные обязательства по еврооблигациям не были исполнены Украиной, будет лежать на доверительном управляющем (фактически на России), даже несмотря на то, что этот факт признают обе стороны, говорит источник РБК, близкий к процессу.

На Украину же будет возложена обязанность по доказыванию фактических утверждений, связанных с «принуждением» (или любыми иными обстоятельствами, которые будут предъявлены к рассмотрению в рамках судебного разбирательства). Но представить доказательства будут вправе обе стороны, и на практике Law Debenture и Российская Федерация также представят опровергающие доказательства того, что в действительности никакого давления не было, объясняет собеседник РБК.

Помимо этого, будет проведена процедура «раскрытия информации», в рамках которой каждая из сторон будет вправе запросить у другой стороны находящуюся в ее распоряжении информацию и документацию. «Если Украина запросит документы, являющиеся конфиденциальными или составляющие государственную тайну, или попросит российских официальных лиц дать показания, содержащие конфиденциальную или секретную информацию, Российская Федерация будет возражать против такого запроса», — утверждает источник.