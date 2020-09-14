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Протесты в Белоруссии ,  
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Путин и Лукашенко проведут встречу в Сочи «один на один»

Стороны обсудят развитие сотрудничества и «вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы», сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Лукашенко уже вылетел на переговоры
Владимир Путин и  Александр Лукашенко
Владимир Путин и  Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры, сообщает приближенный к властям страны Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко встретится с российским президентом Владимиром Путиным в формате «один на один», передает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Встреча пройдет в Сочи.

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В ходе переговоров стороны обсудят «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений», а также «рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы», передает агентство.

Это первый зарубежный визит Лукашенко после президентских выборов 9 августа, после которых в стране идут массовые акции протеста. Как сообщила ранее пресс-служба российского президента, 14 сентября в Сочи планируется «обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества». Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, указывал Кремль.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

После президентских выборов в Белоруссии Лукашенко и Путин регулярно общались по телефону, в конце августа лидеры договорились встретиться.
3 сентября Лукашенко говорил, что собирается на предстоящей встрече с президентом России «расставить точки над i» по нерешенным вопросам между Москвой и Минском.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя эти слова Лукашенко, отмечал, что «никаких слияний, поглощений и так далее» в результате визита белорусского лидера «быть не может». По его словам, на повестке встречи будут торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, а также вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ и Союзного государства.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин
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