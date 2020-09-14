Путин и Лукашенко проведут встречу в Сочи «один на один»

Стороны обсудят развитие сотрудничества и «вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы», сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Лукашенко уже вылетел на переговоры

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры, сообщает приближенный к властям страны Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко встретится с российским президентом Владимиром Путиным в формате «один на один», передает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Встреча пройдет в Сочи.

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В ходе переговоров стороны обсудят «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений», а также «рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы», передает агентство.

Это первый зарубежный визит Лукашенко после президентских выборов 9 августа, после которых в стране идут массовые акции протеста. Как сообщила ранее пресс-служба российского президента, 14 сентября в Сочи планируется «обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества». Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, указывал Кремль.