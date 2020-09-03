Тихановская усомнилась в сохранении заключенных Лукашенко договоров

Политик прокомментировала встречу президента с российским правительством, отметив, что суверенитет не может быть предметом торга. По ее словам, подписанные Лукашенко договоры едва ли признает новая власть в Минске

Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Соперница президента Александра Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская прокомментировала встречи президента с российским правительством, прошедшие в Минске 3 сентября. Ее слова передает Telegram-канал «Пул первой».

«Я всегда говорила и повторяю, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга. Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством», — заявила Тихановская.

По ее словам, «народ отказал Лукашенко в доверии».

3 сентября Лукашенко провел в Минске встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, также в Минск прилетели несколько министров, в том числе глава Минэнерго Александр Новак. В ходе переговоров стороны обсудили снятие барьеров в торговле и расширение сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, а также культуры и здравоохранения.

«У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства», — отметил после встречи российский премьер.