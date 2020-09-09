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Песков исключил возможность поглощения Россией Белоруссии

Объединения России и Белоруссии в какой-либо форме после предстоящего визита президента Александра Лукашенко в Москву не будет. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита», — сказал Песков. Предположения о возможном поглощении Россией Белоруссии он назвал «полной чушью».

Материал дополняется

Автор: Михаил Котляр
Теги: Дмитрий Песков, Белоруссия, Россия
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