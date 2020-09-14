Блумберг выделит $100 млн на поддержку кампании Байдена во Флориде

Часть средств Блумберг планирует выделить на общение с латиноамериканскими избирателями. По данным опроса NBC, по популярности среди них во Флориде Трамп опережает Байдена на 4%

Майкл Блумберг и Джо Байден (Фото: John Locher / AP)

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, покинувший президентскую гонку в США, выделит $100 млн на поддержку кандидата от демократов Джо Байдена, сообщила газета The New York Times.

Такое заявление Блумберг сделал после того, как опрос телекомпании NBC News и социологической службы Marist Poll показал, что между действующим президентом США Дональдом Трампом и Байденом в штате Флорида разворачивается напряженная борьба. По данным исследования, голоса возможных избирателей из возрастной группы старше 65 лет распределились между кандидатами практически поровну: 49% респондентов заявили, что поддерживают Байдена, а 48% сообщили, что Трампа.

В то же время опрос показал, что Трамп опережает Байдена по популярности среди латиноамериканских избирателей штата — 50 против 46%. Именно на общение с этой группой избирателей, а также на поддержку усилий по продвижению кандидата от демократов во Флориде и будет направлено финансирование, сообщил изданию представитель Блумберга.

Флорида — один из ключевых штатов для кандидатов в президенты. В этом году он представлен одной из самых крупных коллегий выборщиков — 29 человек. Именно голоса избирателей штата Флорида решили судьбу президентских выборов в 2000 году, которые выиграл республиканец Джордж Буш — младший.