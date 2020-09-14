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Выборы в США ,  
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Блумберг выделит $100 млн на поддержку кампании Байдена во Флориде

Часть средств Блумберг планирует выделить на общение с латиноамериканскими избирателями. По данным опроса NBC, по популярности среди них во Флориде Трамп опережает Байдена на 4%
Майкл Блумберг и Джо Байден
Майкл Блумберг и Джо Байден (Фото: John Locher / AP)

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, покинувший президентскую гонку в США, выделит $100 млн на поддержку кандидата от демократов Джо Байдена, сообщила газета The New York Times.

Такое заявление Блумберг сделал после того, как опрос телекомпании NBC News и социологической службы Marist Poll показал, что между действующим президентом США Дональдом Трампом и Байденом в штате Флорида разворачивается напряженная борьба. По данным исследования, голоса возможных избирателей из возрастной группы старше 65 лет распределились между кандидатами практически поровну: 49% респондентов заявили, что поддерживают Байдена, а 48% сообщили, что Трампа.

В то же время опрос показал, что Трамп опережает Байдена по популярности среди латиноамериканских избирателей штата — 50 против 46%. Именно на общение с этой группой избирателей, а также на поддержку усилий по продвижению кандидата от демократов во Флориде и будет направлено финансирование, сообщил изданию представитель Блумберга.

Флорида — один из ключевых штатов для кандидатов в президенты. В этом году он представлен одной из самых крупных коллегий выборщиков — 29 человек. Именно голоса избирателей штата Флорида решили судьбу президентских выборов в 2000 году, которые выиграл республиканец Джордж Буш — младший.

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Трамп решение Блумберга высмеял. «Я думал, что Мини-Майк покончил с политикой демократов после того, как потратил почти $2 млрд», — написал он в Twitter. Выступление бывшего кандидата в президенты на дебатах он назвал «худшим и самым бездарным».

В январе Блумберг говорил, что для победы над Трампом он готов потратить $1 млрд на свою кампанию. К концу месяца, как сообщал Bloomberg, на политическую рекламу Блумберг успел потратить более $250 млн. В феврале Forbes оценил предвыборные затраты кандидата на рекламу в виде мемов в аккаунтах топовых пользователей Instagram в $1,5 млн.

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В марте Блумберг прекратил свою президентскую кампанию. Он говорил, что таким образом хочет обеспечить демократам победу над республиканцем Трампом. Лучшим для этого кандидатом миллиардер назвал Байдена. В то же время покинуть предвыборную гонку Блумберг решил и на фоне неудачных для него результатов «супервторника». Тогда за кандидатов в президенты от демократов голосовали жители 14 штатов, а также Американского Самоа, и Блумберг победил только в этой заморской территории. Всего в ходе демократических праймериз он, по информации Bloomberg, получил голоса 44 делегатов. Для сравнения, Байден набрал 453 голоса.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа считается Байден. В качестве кандидата в вице-президенты он выдвинул сенатора от Калифорнии Камалу Харрис, которая стала первой женщиной-афроамериканкой, претендующей в США на эту должность.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Майкл Блумберг, Джо Байден, выборы президента США
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