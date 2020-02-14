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Forbes оценил предвыборные затраты Блумберга на мемы в $1,5 млн

По данным издания, на посты примерно в 30 аккаунтах инфлюенсеров Майкл Блумберг потратил около $1–1,5 млн. После публикаций об этом сервис потребовал помечать политическую рекламу специальными маркерами
Фото: Go Nakamura / Reuters

Бывший мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг, объявивший об участии в выборах президента США, в рамках предвыборной кампании разместил рекламу в виде мемов в аккаунтах топовых пользователей Instagram. По оценке Forbes, опросившего экспертов, кампания обошлась бизнесмену примерно в $1–1,5 млн.

В маркетинговом агентстве Mediakix сообщили Forbes, что инфлюенсеры из Instagram, у которых насчитывается 1 млн подписчиков, берут не менее $10 тыс. за пост. По информации агентства, у более крупных игроков, вроде аккаунта Jerry Media, цена за рекламу в профиле начинается от $50 тыс.

При этом эксперты считают, что посты на политическую тему представляют больший риск для инфлюенсеров, поскольку пользователи могут отписаться от аккаунтов с мемами, если те публикуют политический контент, с которым не согласна аудитория. Поэтому, как пояснили Forbes в Mediakix, политикам может потребоваться доплачивать блогерам сверх базовой ставки.

Таким образом, предполагают эксперты, средняя сумма за публикацию для Блумберга, вероятно, составляла от $30 тыс. до $50 тыс. Учитывая эту сумму, реклама у 30 инфлюенсеров обошлась ему примерно в $1–1,5 млн, пишет Forbes.

Представитель Блумберга не стал комментировать эти подсчеты.

Блумберг и Трамп обменялись колкостями в Twitter
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13 февраля The New York Times сообщила, что Блумберг заключил контракт с компанией Jerry Media, которая сотрудничала с несколькими популярными Instagram-аккаунтами, где публикуются мемы. В рамках проекта Meme 2020 на этой неделе она разместила спонсируемые Блумбергом посты в своем собственном профиле, у которого больше 13,3 млн подписчиков, а также в двух популярных аккаунтах с ироничными картинками — GrapeJuiceBoys (2,7 млн подписчиков) и Tank.Sinatra (2,3 млн подписчиков).

В качестве такой рекламы они публиковали скриншоты сообщений, присланных им в Instagram от Блумберга. В некоторых из них бывший мэр Нью-Йорка говорит, что так долго ждал появление мемов со своим участием, что научился делать их самостоятельно. После этого он прислал картинку с сенатором Берни Сандерсом (как и Блумберг, он борется за выдвижение кандидатом от Демократической партии США), высмеивающую фразу из видео в рамках его предвыборной кампании. При этом в подписи к мему Tank.Sinatra не скрывает, что публикация действительно проспонсирована Блумбергом. По подсчетам NYT, за аккаунтами, которые публиковали картинки в рамках Meme 2020, в общей сложности следят 60 млн человек.

https://www.instagram.com/p/B8fR4xnlqw6/

После того, как о кампании Блумберга в Instagram сообщили СМИ, сервис решил поменять правила размещения политической рекламы, пишет TechCrunch. В заявлении Instagram, которое приводит издание, соцсеть потребовала, чтобы рекламодатели ставили на таких постах пометку «платное партнерство с» (отображается в «шапке» поста). При этом размещать политическую рекламу на своей платформе соцсеть не запретила.

На тех же условиях политическую рекламу в соцсети разрешил размещать Facebook. Как пишет The Verge, руководство платформы потребовало, чтобы контент в рамках политических кампаний строго маркировали как рекламу. До этого, отмечает издание, у соцсети не было рекомендаций для блогеров, выкладывающих публикации, спонсированные в рамках политических кампаний. Правила, как уточняется The Verge, распространяются только на пользователей в США.

О решении участвовать в президентской гонке в 2020 году Блумберг объявил в конце ноября 2019 года. До этого он отказывался выдвигать свою кандидатуру. В январе бывший мэр Нью-Йорка говорил, что для победы над действующим президентом Дональдом Трампом готов потратить $1 млрд на свою кампанию. К концу месяца, как сообщал Bloomberg, ссылаясь на данные аналитиков, на политическую рекламу Блумберг успел потратить уже более $250 млн.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Майкл Блумберг, Instagram, политическая реклама
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