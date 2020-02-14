Forbes оценил предвыборные затраты Блумберга на мемы в $1,5 млн

По данным издания, на посты примерно в 30 аккаунтах инфлюенсеров Майкл Блумберг потратил около $1–1,5 млн. После публикаций об этом сервис потребовал помечать политическую рекламу специальными маркерами

Фото: Go Nakamura / Reuters

Бывший мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг, объявивший об участии в выборах президента США, в рамках предвыборной кампании разместил рекламу в виде мемов в аккаунтах топовых пользователей Instagram. По оценке Forbes, опросившего экспертов, кампания обошлась бизнесмену примерно в $1–1,5 млн.

В маркетинговом агентстве Mediakix сообщили Forbes, что инфлюенсеры из Instagram, у которых насчитывается 1 млн подписчиков, берут не менее $10 тыс. за пост. По информации агентства, у более крупных игроков, вроде аккаунта Jerry Media, цена за рекламу в профиле начинается от $50 тыс.

При этом эксперты считают, что посты на политическую тему представляют больший риск для инфлюенсеров, поскольку пользователи могут отписаться от аккаунтов с мемами, если те публикуют политический контент, с которым не согласна аудитория. Поэтому, как пояснили Forbes в Mediakix, политикам может потребоваться доплачивать блогерам сверх базовой ставки.

Таким образом, предполагают эксперты, средняя сумма за публикацию для Блумберга, вероятно, составляла от $30 тыс. до $50 тыс. Учитывая эту сумму, реклама у 30 инфлюенсеров обошлась ему примерно в $1–1,5 млн, пишет Forbes.

Представитель Блумберга не стал комментировать эти подсчеты.