Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 73,24 (+0,08) Инвестиции, 14:27
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 85,96 (+0,03) Инвестиции, 14:27
Ведущий госканала «Беларусь-1» Евгений Перлин уволился на фоне протестов Общество, 19:51 В Шотландии при сходе поезда с рельсов погибли три человека Общество, 19:39 World Athletics подтвердила выплату штрафа ВФЛА Спорт, 19:38 Водители и таксисты рассказали о разбитых силовиками в Белоруссии машинах Общество, 19:35 ЦБ предложит отложить переход банков на отечественное ПО до 2025 года Финансы, 19:28 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 августа Общество, 19:25 Байден назвал кандидата в вице-президенты Политика, 19:14 Лукашенко посоветовал участникам протестов «устроиться на работу» Политика, 19:11 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:10 Росстат впервые в 2020 году сообщил о снижении цен Экономика, 19:01 Штаб экс-соперника Лукашенко отверг причастность к протестам в Белоруссии Общество, 19:00 Дефицит бюджета России за месяц вырос на 85% Экономика, 18:59 «Спартак» назвал имя нового исполнительного директора Спорт, 18:51 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 18:39
Выборы в США ,  
0 

Байден назвал кандидата в вице-президенты

Сможет ли Камала Харрис помочь демократам победить Дональда Трампа
Джо Байден выбрал кандидатом в вице-президенты 55-летнюю Камалу Харрис, сенатора от Калифорнии и бывшего генпрокурора этого штата. О ее карьере, преимуществах и слабых сторонах — в материале РБК
Джо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис (Фото: Mike Blake / Reuters)

Кто такая Камала Харрис

Во вторник единственный претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии 77-летний Джо Байден выбрал Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты. Харрис, сейчас сенатор от Калифорнии, станет первой в истории США темнокожей женщиной, претендующей на пост второго лица в государстве. Официальное выдвижение Байдена и его напарницы состоится на партийном съезде, который стартует 17 августа.

Харрис родилась в семье иммигрантов с Ямайки и из Индии. Отец сенатора — ученый-экономист, профессор Дональд Харрис, мать — исследователь в области медицины Шьямала Гопалан. Родители кандидата познакомились в Калифорнийском университете в Беркли и развелись, когда Камала еще была ребенком. Харрис изучала политологию и экономику в Говардском университете (округ Колумбия), а затем получила диплом юриста. Она замужем за юристом Дугласом Эмхоффом, у пары двое приемных детей.

В Демократической партии Харрис имеет репутацию компетентного прагматика, выступающего за прогрессивные меры, но способного найти общий язык с представителями бизнеса. Сенатор от Калифорнии не придерживается радикально левых взглядов и солидарна с основными идеологическими догмами, принятыми в Демократической партии, сообщил РБК глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Сенатором от Калифорнии Харрис стала в 2016 году. С 2011 года она занимала должность генерального прокурора Калифорнии, став первой женщиной на этом посту. С 2004-го была окружным прокурором в Сан-Франциско. В 2019 году она объявила об участии в президентской кампании, но до стадии предварительных выборов не продвинулась, выйдя из гонки из-за недостатка финансирования.

Почему Байден выбрал Харрис

Политологи называют четыре фактора, которыми руководствовался Байден, принимая решение выдвинуть Харрис. Во-первых, у нее есть опыт работы как в исполнительной, так и в законодательной власти, констатирует издание Politico. Во-вторых, 55-летняя женщина из семьи темнокожих иммигрантов представляет будущее партии и подчеркивает ее открытость к этническому многообразию.

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

Чернокожие американцы — группа избирателей, которая поддержала Байдена на первичных выборов Демократической партии, позволив тому взять верх над Берни Сандерсом на праймериз, а цветные политики в Демократической партии активно поддерживали номинацию Харрис.

К тому же сенатор от Калифорнии удачно дополняет своего напарника — она моложе, из семьи демократов и пользуется большей популярностью среди левых активистов, пишет Politico.

Наконец, у Байдена хорошие отношения с Харрис. В бытность прокурором Калифорнии она дружила с сыном кандидата в президенты Бо Байденом, который умер в 2015 году в 46 лет. Байден-старший до сих пор ценит эту дружбу, сказал Politico друг кандидата в президенты. «Я наблюдал, как они боролись с большими банками, а также защищали женщин и детей от насилия. Тогда это вызывало у меня гордость, и я горд сейчас, что она мой партнер в этой кампании», — написал сам Байден в Twitter.

Как выбор Байдена скажется на президентской гонке

Утверждение Харрис в качестве кандидата в вице-президенты не оправдало ожиданий тех, кто предсказывал смещение политики Демократической партии влево. Сенатор от Вермонта Берни Сандерс и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, пользовавшиеся поддержкой левого крыла Демократической партии, уступили борьбу за право участвовать в президентской гонке более умеренным кандидатам в лице Харрис и Байдена. Таким образом, даже если демократы смогут контролировать палату представителей, сенат и пост президента, леволиберальным активистам партии будет непросто реализовывать свою повестку. «Самые важными фигурами в Вашингтоне в 2021 году могут стать Байден, Харрис, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чарльз Шумер, все они держат дистанцию от левого крыла партии», — прогнозирует портал FiveThirtyEight.

Сложно сказать, в какой степени сделанный им выбор поможет Байдену. За Харрис говорит то, что она компетентный оратор и на нее можно положиться в дебатах. «Она неплохо говорит и держит себя на публике, фотогенична и обладает обаянием», — отмечает Минченко. Если Байден, самый пожилой кандидат в президенты в истории, победит республиканца Дональда Трампа на выборах в ноябре, Харрис станет самым очевидным преемником на пост президента в 2024 году в случае его проблем со здоровьем или отставки. Учитывая возраст Байдена, не исключено, что он может сложить с себя полномочия досрочно, предполагает Минченко. Однако «у Байдена есть несомненный плюс — это его огромный опыт. Харрис же провела в сенате всего один срок, и у нее отсутствует внешнеполитический опыт, что может вызывать сомнения относительно ее кандидатуры», — предупреждает Минченко.

В то же время Харрис способна повысить явку цветных избирателей. Этот показатель в 2008-м (65%) и 2012 годах (66%), когда на пост президента номинировался Барак Обама, был выше, чем в 2004-м или 2016-м (около 60%).

Нужно также иметь в виду, что Харрис — сенатор от Калифорнии, где демократы традиционно имели сильные позиции. Ее кандидатура едва ли даст демократам преимущества в борьбе за колеблющиеся штаты, считает Минченко. Существенное число темнокожих американцев присутствует лишь в нескольких колеблющихся штатах, в частности, во Флориде (13%), в Северной Каролине (23%) и Мичигане (13%), указывают аналитики портала FiveThrityEight. Таким образом, электоральные бонусы, которые может дать Харрис, весьма ограниченны, — резюмирует Минченко.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Джо Байден, президентские выборы в США, Дональд Трамп
Материалы по теме
Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента США
Политика
Байден определился с кандидатурой вице-президента США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter