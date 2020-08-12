Байден назвал кандидата в вице-президенты

Джо Байден выбрал кандидатом в вице-президенты 55-летнюю Камалу Харрис, сенатора от Калифорнии и бывшего генпрокурора этого штата. О ее карьере, преимуществах и слабых сторонах — в материале РБК

Джо Байден и Камала Харрис (Фото: Mike Blake / Reuters)

Кто такая Камала Харрис

Во вторник единственный претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии 77-летний Джо Байден выбрал Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты. Харрис, сейчас сенатор от Калифорнии, станет первой в истории США темнокожей женщиной, претендующей на пост второго лица в государстве. Официальное выдвижение Байдена и его напарницы состоится на партийном съезде, который стартует 17 августа.

Харрис родилась в семье иммигрантов с Ямайки и из Индии. Отец сенатора — ученый-экономист, профессор Дональд Харрис, мать — исследователь в области медицины Шьямала Гопалан. Родители кандидата познакомились в Калифорнийском университете в Беркли и развелись, когда Камала еще была ребенком. Харрис изучала политологию и экономику в Говардском университете (округ Колумбия), а затем получила диплом юриста. Она замужем за юристом Дугласом Эмхоффом, у пары двое приемных детей.

В Демократической партии Харрис имеет репутацию компетентного прагматика, выступающего за прогрессивные меры, но способного найти общий язык с представителями бизнеса. Сенатор от Калифорнии не придерживается радикально левых взглядов и солидарна с основными идеологическими догмами, принятыми в Демократической партии, сообщил РБК глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Сенатором от Калифорнии Харрис стала в 2016 году. С 2011 года она занимала должность генерального прокурора Калифорнии, став первой женщиной на этом посту. С 2004-го была окружным прокурором в Сан-Франциско. В 2019 году она объявила об участии в президентской кампании, но до стадии предварительных выборов не продвинулась, выйдя из гонки из-за недостатка финансирования.