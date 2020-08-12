Байден назвал кандидата в вице-президенты

Почему Байден выбрал Харрис
Политологи называют четыре фактора, которыми руководствовался Байден, принимая решение выдвинуть Харрис. Во-первых, у нее есть опыт работы как в исполнительной, так и в законодательной власти, констатирует издание Politico. Во-вторых, 55-летняя женщина из семьи темнокожих иммигрантов представляет будущее партии и подчеркивает ее открытость к этническому многообразию.
Чернокожие американцы — группа избирателей, которая поддержала Байдена на первичных выборов Демократической партии, позволив тому взять верх над Берни Сандерсом на праймериз, а цветные политики в Демократической партии активно поддерживали номинацию Харрис.
К тому же сенатор от Калифорнии удачно дополняет своего напарника — она моложе, из семьи демократов и пользуется большей популярностью среди левых активистов, пишет Politico.
Наконец, у Байдена хорошие отношения с Харрис. В бытность прокурором Калифорнии она дружила с сыном кандидата в президенты Бо Байденом, который умер в 2015 году в 46 лет. Байден-старший до сих пор ценит эту дружбу, сказал Politico друг кандидата в президенты. «Я наблюдал, как они боролись с большими банками, а также защищали женщин и детей от насилия. Тогда это вызывало у меня гордость, и я горд сейчас, что она мой партнер в этой кампании», — написал сам Байден в Twitter.
Как выбор Байдена скажется на президентской гонке
Утверждение Харрис в качестве кандидата в вице-президенты не оправдало ожиданий тех, кто предсказывал смещение политики Демократической партии влево. Сенатор от Вермонта Берни Сандерс и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, пользовавшиеся поддержкой левого крыла Демократической партии, уступили борьбу за право участвовать в президентской гонке более умеренным кандидатам в лице Харрис и Байдена. Таким образом, даже если демократы смогут контролировать палату представителей, сенат и пост президента, леволиберальным активистам партии будет непросто реализовывать свою повестку. «Самые важными фигурами в Вашингтоне в 2021 году могут стать Байден, Харрис, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чарльз Шумер, все они держат дистанцию от левого крыла партии», — прогнозирует портал FiveThirtyEight.
Сложно сказать, в какой степени сделанный им выбор поможет Байдену. За Харрис говорит то, что она компетентный оратор и на нее можно положиться в дебатах. «Она неплохо говорит и держит себя на публике, фотогенична и обладает обаянием», — отмечает Минченко. Если Байден, самый пожилой кандидат в президенты в истории, победит республиканца Дональда Трампа на выборах в ноябре, Харрис станет самым очевидным преемником на пост президента в 2024 году в случае его проблем со здоровьем или отставки. Учитывая возраст Байдена, не исключено, что он может сложить с себя полномочия досрочно, предполагает Минченко. Однако «у Байдена есть несомненный плюс — это его огромный опыт. Харрис же провела в сенате всего один срок, и у нее отсутствует внешнеполитический опыт, что может вызывать сомнения относительно ее кандидатуры», — предупреждает Минченко.
В то же время Харрис способна повысить явку цветных избирателей. Этот показатель в 2008-м (65%) и 2012 годах (66%), когда на пост президента номинировался Барак Обама, был выше, чем в 2004-м или 2016-м (около 60%).
Нужно также иметь в виду, что Харрис — сенатор от Калифорнии, где демократы традиционно имели сильные позиции. Ее кандидатура едва ли даст демократам преимущества в борьбе за колеблющиеся штаты, считает Минченко. Существенное число темнокожих американцев присутствует лишь в нескольких колеблющихся штатах, в частности, во Флориде (13%), в Северной Каролине (23%) и Мичигане (13%), указывают аналитики портала FiveThrityEight. Таким образом, электоральные бонусы, которые может дать Харрис, весьма ограниченны, — резюмирует Минченко.