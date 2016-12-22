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Украина решила усилить спецназом пограничников в Азовском и Черном морях
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Украина решила усилить спецназом пограничников в Азовском и Черном морях
Политика, 13 сен, 23:30
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Украина решила усилить спецназом пограничников в Азовском и Черном морях
Украинских пограничников усилят 270 бойцами спецназа, пообещал глава пограничной службы. Он объяснил, что меры принимаются для «достойного отпора агрессору»
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские пограничники, работающие в акватории Азовского и Черного морей, будут усилены морским спецназом. Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Глава украинской Госпогранслужбы уточнил, что в задачи его ведомства, помимо правоохранительной функции, входит наращивание усилий на востоке страны в ответ на действия России, в том числе в акватории Азовского и Черного морей.

«Думаю, что до конца года мы будем иметь около 1000 человек личного состава нашего спецназа. И наращиваем усилия по морскому спецназу, а это — около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей», — сказал Цигикал. «Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств», — добавил он.

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На этой неделе о наращивании военного присутствия на Азовском направлении рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко. Он также объяснил данное решение ответом «на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море». Командующий уточнил, что группировка наращивается для «обеспечения полного контроля ситуации в регионе» и «обеспечения надежной обороны морского побережья».

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Киев озаботился усилением войск на Азовском направлении после обострения отношений с Россией в этом регионе. Ситуация начала накалятся после того, как в марте украинские пограничники задержали судно «Норд», зарегистрированное в Крыму, и обвинили экипаж в нарушении порядка пересечения границы Украины, так как Киев считает полуостров своей «временно оккупированной территорией».

Россия выразила решительный протест действиям Киева и потребовала отпустить экипаж. Российские пограничники, в свою очередь, начали усиленный досмотр украинских судов. В августе Госпогранслужба Украины отчитывалась, что к тому моменту российские пограничники задержали не менее 150 судов, шедших в украинские порты.​ Ранее стало известно, что Киев решил создать в Азовском море корабельно-катерную группировку ВМС ВСУ.

Автор: Мария Бондаренко.
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