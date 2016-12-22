ABC узнал о согласии Манафорта на сделку со спецпрокурором по «рашагейту»

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт предварительно согласился на сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет расследование предполагаемого вмешательства России в выборы («рашагейт) и возможных связей команды Трампа с Москвой. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
По данным телеканала, о сделке может быть объявлено в эту пятницу в суде. Однако остается неясным, согласился ли Манафорт сотрудничать с командой Мюллера или сделка подразумевает лишь признание вины.
Манфорт и его адвокаты, по данным ABC News, более четырех часов в четверг общались с прокурорами из команды Мюллера. Черный внедорожник с командой адвокатов Манафорта был замечен подъезжающим в четверг утром к черному входу здания, где базируется команда Мюллера, отмечает телеканал.
Представитель Манафорта и представитель офиса спецпрокурора отказались от комментариев, добавляет телеканал.
Бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манфорта обвиняют в незарегистрированной лоббистской деятельности в интересах Украины, в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Несмотря на то, что Мюллеру предстоит выяснить, был ли сговор между Тармпом и Россией в ходе президентских выборов в США, прямых обвинений на этот счет в отношении Манафорта нет. Почти все обвинения против экс-главы предвыборного штаба (всего их 18) касаются его сотрудничества с командой Януковича. Реальных свидетельств сговора ни в ходе следствия, ни на суде так и не прозвучало.
На суде 22 августа жюри присяжных единогласно признало Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения из восемнадцати.