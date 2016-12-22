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ABC узнал о согласии Манафорта на сделку со спецпрокурором по «рашагейту»
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ABC узнал о согласии Манафорта на сделку со спецпрокурором по «рашагейту»
Политика, 01:09
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ABC узнал о согласии Манафорта на сделку со спецпрокурором по «рашагейту»
Ожидается, что о сделке станет известно в эту пятницу в ходе судебного процесса по делу Пола Манафорта
Пол Манафорт (Фото: Jonathan Ernst / Reuters )

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт предварительно согласился на сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет расследование предполагаемого вмешательства России в выборы («рашагейт) и возможных связей команды Трампа с Москвой. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По данным телеканала, о сделке может быть объявлено в эту пятницу в суде. Однако остается неясным, согласился ли Манафорт сотрудничать с командой Мюллера или сделка подразумевает лишь признание вины.

Манфорт и его адвокаты, по данным ABC News, более четырех часов в четверг общались с прокурорами из команды Мюллера. Черный внедорожник с командой адвокатов Манафорта был замечен подъезжающим в четверг утром к черному входу здания, где базируется команда Мюллера, отмечает телеканал.

Представитель  Манафорта и представитель офиса спецпрокурора отказались от комментариев, добавляет телеканал. 

Бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манфорта обвиняют в незарегистрированной лоббистской деятельности в интересах Украины, в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Несмотря на то, что Мюллеру предстоит выяснить, был ли сговор между Тармпом и Россией в ходе президентских выборов в США, прямых обвинений на этот счет в отношении  Манафорта нет. Почти все обвинения против экс-главы предвыборного штаба (всего их 18) касаются его сотрудничества с командой Януковича. Реальных свидетельств сговора ни в ходе следствия, ни на суде так и не прозвучало.

На суде 22 августа жюри присяжных единогласно признало Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения из восемнадцати. 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Пол Манафорт , сделка со следствием , «Рашагейт» , вмешательство в выборы
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